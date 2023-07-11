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Диетолог заявил, что маргарин полезнее сливочного масла

Диетолог заявил, что полезнее сливочного масла Фото: pexels
Эксперт утверждает, что маргарин зря считается вредным для здоровья продуктом. По его словам, он даже более полезен, чем сливочное масло, сообщает Zakon.kz.

В разговоре с "Газетой.Ru" диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" подчеркнул, что маргарин из растительных масел подходит для профилактики ряда сердечно-сосудистых заболеваний.

"Во-первых, современные маргарины не содержат трансжиров, холестерина, насыщенных жиров, которые современная медицина рекомендует ограничивать. Во-вторых, произведенный из растительных масел, маргарин содержит полезные ненасыщенные жирные кислоты, которые положительно влияют на уровень холестерина, являются профилактикой ряда ССЗ", - пояснил диетолог.

Однако новые технологии позволяют снизить в маргаринах содержание таких веществ до безопасных 2%, тогда как в сливочном масле содержание природных трансизомеров может достигать 8%.

Таким образом, современные маргарины не содержат трансжиров, холестерина, насыщенных жиров, которые рекомендуется ограничивать, отметил Кабанов.

Также, по его словам, маргарин, произведенный из растительных масел, "содержит полезные ненасыщенные жирные кислоты, которые положительно влияют на уровень холестерина, являются профилактикой ряда сердечно-сосудистых заболеваний".

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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