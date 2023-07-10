Как охладиться и не отравиться мороженым

Летом мороженое является самым востребованным десертом, но для него необходимы особые условия хранения. Об этом 10 июля 2023 года рассказали Zakon.kz в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

В распространяемом сообщении сказано, что мороженое делится по способу изготовления – мягкое и закаленное.

Мягкое производят с помощью фризера при температуре 4-8°С и употребляется сразу после приготовления и не подлежит хранению. Закаленное изготавливается на производстве путем глубокой заморозки в специальном оборудовании (-18°С и ниже), при этом температура должна сохраняться на этапах транспортировки, хранения и реализации.

Врачи уточняют, что при хранении мороженого в морозилке его пищевая ценность и вкусовые качества со временем меняются.

В процессе хранения мороженое очень легко впитывает посторонние запахи.

Отрицательная температура приводит к замедлению роста бактерий, но при оттаивании для микроорганизмов создается благоприятная среда для размножения.

Во избежание отравления от мороженого важно помнить следующее:

Признаки повторной заморозки – потеря первоначальной формы, видны капли воды или кристаллов льда. Лучше воздержаться от его употребления.

Мороженое при неправильном хранении приобретает нехарактерный привкус, глазурь покрывается белым налетом и имеет неоднородную консистенцию.

При покупке мороженого в торговой сети обращайте внимание на состояние камеры. Она должна быть чистой, без посторонних продуктов и запахов.

Сроки хранения зависят: от вида, технологии изготовления, способа фасовки, типа упаковки, условий хранения и ингредиентов (от нескольких часов до 1,5 месяца). На длительность хранения влияет также объем упаковки: чем больше фасовка мороженого, тем меньше сроки хранения и годности.

Вздутая упаковка – признак просроченного мороженого.

Воздержитесь от покупок мороженого в местах неустановленной торговли и на развес. Поинтересуйтесь о наличии у продавца медкнижки и документов, подтверждающих безопасность продукции.

Продавцы должны быть в специальной форме и головном уборе, пользоваться одноразовыми перчатками.



Ранее корреспондент Zakon.kz рассказал, когда мороженое может оказаться опасным. Стоит отметить, что мороженое способно нормализовать артериальное давление, улучшить движение крови по организму, снизить риск болезней сердечно-сосудистой системы. Оно повышает гемоглобин, снижает риск анемии и малокровия.