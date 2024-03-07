Диетолог рассказала, сколько можно съесть сливочного масла в течение дня

Российский диетолог Ирина Воронцова рассказала о пользе и вреде сливочного масла, сообщает Zakon.kz

В беседе с Pravda.Ru, эксперт отметила, что сливочное может быть одним из самых полезных продуктов в повседневном рационе человека. Таковым его, в частности, делает присутствие большого количества витаминов (А, Е, В2, РР, В6, D) и микроэлементов в виде калия, кальция, магния, фосфора.

"Сливочное масло практически не содержит углеводов, зато богато жирными кислотами, играющими важную роль в обмене веществ. В натуральном продукте присутствуют практически все основные нужные нам элементы", - отметила Воронцова.

В то же время сливочное масло, по ее словам обладает очень высокой калорийностью, превосходящей шоколад: всего 100 граммов продукта содержат больше 700 килокалорий. Употребляя его, нужно учитывать общую калорийность дневного рациона и помнить об ограничениях, чтобы не допустить ненужной прибавки в весе, подчеркнула эксперт.

Воронцова также рассказала сколько же можно съесть сливочного масла в течение дня:

"Согласно рекомендациям ВОЗ, норма употребления насыщенных жиров должна составлять 10% от калорийности всего суточного рациона. Это значит, что можно употреблять 15-25 г сливочного масла в сутки, то есть от 1,5 до 2,5 столовых ложек".

Диетолог уточнила, что такое количество будет безопасным, если человек не станет употреблять другие насыщенные жиры. Если они все же присутствуют в рационе, дозу масла следует минимизировать.

Сливочное масло, по ее словам, не рекомендуется людям с высоким уровнем холестерина, атеросклерозом или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Категорически нельзя – панкреатите и желчекаменной болезни.

Ранее мы писали о том, что эксперты опровергли миф о вреде макарон для фигуры.