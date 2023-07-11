Кто сколько ест: Казахстан занял 36 место в мировом рейтинге калорийности питания

По данным исследователей, основанных на показателях ВОЗ, жители Казахстана ежедневно потребляют 3 377 калорий. Республика занимает 36 место в рейтинге среди 185 стран, сообщает Zakon.kz.

Ученые Оксфордского университета составили список стран с самым высоким потреблением калорий в мире. Данные специалисты брали в подборках Всемирной организации здравоохранения, пишет The Sun.

Так, самая калорийная еда в мире у жителей Бахрейна. Там люди потребляют 4 012 калорий в сутки. На втором месте США, с 3 868 калориям в день на каждого жителя. В пятерку также вошли Ирландия (3 850), Бельгия (3 824) и Турция (3 762).

Казахстан расположился на 36 месте. Жители страны ежедневно съедают 3 377 калорий. Это средний показатель по миру.

Самая низкокалорийная еда у жителей Центральноафриканской Республикой, где жители потребляют в среднем всего 1 642 калорий в день.

Специалисты по питанию европейских организаций рекомендуют брать за основу норму потребления калорий в 2 000. Именно столько необходимо взрослому человеку для полноценного питания.

Ранее специалисты опубликовали списки стран с самым высоким показателем потребления алкоголя. Казахстан оказался в рейтинге на сотом месте.