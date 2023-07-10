Сотое место в списке самых пьющих стран занимает Казахстан

Рейтинг самых пьющих стран мира составили в Центральном разведывательном управлении США. Казахстан в списке занимает сотое место среди 189 стран, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы ежегодно выпивают 3,73 литра чистого алкоголя на человека. Такие цифры показали расчеты ЦРУ. По данным международной статистики, Казахстан находится на сотом месте, пишет The Sun.

В тройку лидеров по потреблению спиртных напитков вошли жители Острова Кука, Латвии и Чехии. Там население выпивает 12,97, 12,9 и 12,73 литра алкоголя, соответственно.

Соседние с нами страны также не отличаются высоким уровнем алкогольных возлияний. Кыргызстан расположился на 96 месте (4,02 л), Туркменистан – 117-й (2,88 л), Узбекистан – 124-й (2,45 л).

В начале 2023 года ВОЗ опубликовала список стран с самым высоким уровнем потребления алкоголя. В рейтинг Организации Казахстан не вошел.