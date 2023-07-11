Пять привычек, которые портят кожу

Дерматологи и косметологи советуют избавиться от пяти привычек, которые пагубно влияют на кожу, чтобы сохранить ее свежей и сияющей, сообщает Zakon.kz.

Избавиться от привычек, которые портят кожу и сводят на нет все бьюти-усилия призывают косметологи и дерматологи. Пять распространенных вещей, которые многие никак не перестанут делать, но от которых срочно нужно избавиться, перечислил Bazaar.

Ложиться спать с макияжем

Кажется, у всех бывают такие вечера, когда от усталости или лишнего бокала вина хочется завалиться в кровать быстрее, пренебрегая вечерней рутиной. Эта ошибка может стоить вашей коже слишком дорого. Косметика закупоривает поры, из-за чего появляются высыпания и прыщи. Кожа становится тусклой и безжизненной. Избежать этого можно, просто снимая косметику перед сном.

Чрезмерное отшелушивание

Отшелушивать кожу, непременно, нужно: так вы удаляете омертвевшие клетки с лица. Но делать это необходимо не чаще 2-3 раз в неделю и с помощью мягких средств, которые не травмируют кожу. В противном случае вы рискуете удалить слишком много кожного масла, и ваше лицо станет сухими и очень чувствительным.

Использование агрессивных продуктов

В погоне за быстрыми результатами вы можете наткнуться на большое количество продуктов с высоким содержанием алкоголя, синтетических ароматизаторов или агрессивных химикатов. Они скорее загубят кожу, чем помогут ей, а еще нарушат естественный баланс и вызовут раздражения. Будьте с такими средствами очень осторожными.

Пренебрежение солнцезащитным кремом

Санскрин — это основа и обязательная часть вашего ежедневного ухода. Мы не просто так говорим о важности этого продукта: он убережет от повреждений и защитит от рака кожи. Возьмите за привычку наносить солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF не менее 30 каждый день, независимо от погоды и времени года. Ваша кожа скажет "спасибо".

Выдавливание прыщей

Вместо того чтобы "ковырять" кожу в домашних условиях, запишитесь на чистку лица к косметологу или просто позвольте всем прыщам и высыпаниям проходить самостоятельно. Вы можете создать рубцы или повреждения, которые только усугубят ситуацию. Красивая кожа стоит того, чтобы забыть вредные привычки навсегда.

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