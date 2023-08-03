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Пять ошибок при уходе за кожей

Пять ошибок при уходе за кожей Фото: pixabay
Врач-дерматолог Елена Богатова рассказала об основных ошибках, которые совершают многие, при уходе за кожей в домашних условиях, сообщает Zakon.kz.

Самые распространенные ошибки во время домашних бьюти-процедурах назвала врач-дерматолог, передает Lenta.ru.

Втирать крем

Тщательное втирание кремов в кожу – одна из главных ошибок домашнего ухода за лицом, говорит дерматолог, косметолог Елена Богатова. Крем необходимо наносить мягкими массирующими движениями.

Агрессивные средства

Нельзя для ухода за кожей использовать агрессивные средства: скрабы и тоники, которые могут нарушить естественный барьер кожи, вызвать сухость, раздражение и покраснение. Необходимо выбирать мягкие очищающие средства, соответствующие типу кожи.

Отсутствие защиты

Недостаточная защита от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей – одна из основных причин преждевременного старения кожи. Женщины должны регулярно наносить солнцезащитный крем с достаточным уровнем защиты, даже в пасмурные дни.

Травмирующие манипуляции

"Женщины могут неправильно обращаться с кожей лица, трогая ее слишком сильно, растягивая или натирая при нанесении косметических средств. Это может повредить ее структуру, привести к образованию морщин и потере упругости", – говорит специалист.

Отказ от питания изнутри

Ошибкой является отказ от питания кожи изнутри, отметила врач. Неправильное питание, недостаток витаминов и минералов и воды негативно отражаются на состоянии кожи. Рацион должен быть сбалансированным, со свежими фруктами, овощами, полезными жирами.

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Мария Мельникова
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