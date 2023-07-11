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Законодательство РК

Айдар Абилдабеков возглавил Комитет торговли МТИ

Айдар Абилдабеков возглавил Комитет торговли МТИ Фото: primeminister.kz
Назначен новый председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК. Им стал Айдар Абилдабеков, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства РК:

"Приказом заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Абилдабеков Айдар Ахметбекович назначен на должность председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан".

Айдар Абилдабеков родился в 1970 году. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова.

Трудовую деятельность начал в 1996 году, работая в коммерческих структурах, занимался предпринимательской деятельностью в сфере торговли.

В 1998-2009 годах работал в таможенных органах РК в должностях инспектора, старшего инспектора, главного инспектора, заместителя начальника таможенного поста, начальника отдела. В 2010-2022 годах работал в органах статистики РК: начальником Управления статистики услуг Агентства РК по статистике, заместителем начальника Департамента статистики по Алматы, возглавлял департаменты статистики Южно-Казахстанской и Туркестанской областей, Алматы.

С февраля 2022 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета торговли МТИ РК.

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