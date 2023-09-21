Стало известно, кто возглавил Комитет госдоходов

Назначен новый председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. Им стал Жандос Дуйсембиев, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 сентября 2023 года рассказали в пресс-службе правительства РК:

"Приказом министра финансов Республики Казахстан Дуйсембиев Жандос Жумабаевич назначен на должность председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК".

Ранее занимавший этот пост Данияр Жаналинов освобожден от должности согласно поданному заявлению. Накануне, 20 сентября, стало известно, что его назначили заместителем акима Кызылординской области.

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Жандос Дуйсембиев родился 16 сентября 1979 года в Алматинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления и Университет "Алматы".

Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности специалиста-налогового инспектора отдела взимания Налогового комитета по Медеускому району Налогового департамента по Алматы. С 2006 по 2017 годы занимал различные должности в Налоговом комитете по Медеускому району Алматы, Налоговом департаменте по Алматы, Налоговом управлении по Бостандыкскому району Алматы, Управлении по работе с задолженностью ДГД по Алматы, Управлении государственных доходов по Наурызбайскому району Алматы, УГД по Медеускому району Алматы.

В 2017-2019 годах работал руководителем организационно-финансового управления ДГД по Алматы, в 2019-2022 годах – директором Департамента КГД Министерства финансов РК.

С июня 2022 года и до нового назначения занимал должность руководителя РГУ "Главное диспетчерское управление Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан".