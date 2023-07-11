Ученые назвали продукты, вызывающие диабет

Согласно новому исследованию, проведенному американскими учеными из Университета Тафтса, неправильное питание стало причиной 70% случаев диабета 2-го типа в мире, сообщает Zakon.kz.

Результаты работы опубликованы в журнале Nature Medicine. Авторы исследования проанализировали результаты Global Dietary Database, полученные из 184 стран с 1990 по 2018 год. Три из одиннадцати рассмотренных диетических факторов внесли вклад в рост глобальной заболеваемости диабетом 2-го типа: недостаточное потребление цельного зерна, избыток рафинированного риса и пшеницы, а также чрезмерное потребление обработанного мяса. Такие факторы, как употребление излишнего количества фруктового сока и недостаточное употребление некрахмалистых овощей, орехов или семян, оказали меньшее влияние на новые случаи болезни.

"В Казахстане за последние десять лет количество людей с диабетом увеличилось в два раза. Сегодня на учете состоит свыше 400 000 человек. Сахарный диабет 2-го типа считается болезнью образа жизни человека. К факторам риска развития этой болезни относятся возраст, избыточная масса тела и малоподвижный образ жизни. Для предупреждения диабета 2-го типа мы советуем придерживаться концепции снижения вреда, которая предлагает скорректировать образ жизни человека через предложение менее вредных альтернатив. То есть постепенно перейти к сбалансированному питанию, добиваться здоровой массы тела, отказаться от вредных привычек и поддерживать физическую культуру", — сказала врач и глава Национальной Ассоциации "Денсаулык" Бахыт Туменова.

Анализ ученых из Университета Тафта показал, что неправильное питание приводит к большему количеству случаев диабета 2-го типа у мужчин по сравнению с женщинами, у молодых людей по сравнению с пожилыми, а также у городских жителей по сравнению с сельскими жителями.

На региональном уровне в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии, где люди часто употребляют много переработанного мяса и картофеля, зарегистрировано много случаев диабета 2-го типа, связанных с питанием. Такие же высокие показатели отмечали в странах Южной Америки и Карибского бассейна, что связано с интенсивным потреблением сладких напитков, обработанного мяса и недостаточным потреблением цельного зерна.

Меньше всего питание оказало негативное влияние на появление диабета 2 типа в Южной Азии и странах Африки.

Авторы отмечают, что факторы питания будут и дальше негативно влиять на здоровье людей, и неправильное питание увеличит рост случаев появления болезни.

Поэтому ученые считают, что правительствам стран мира стоит больше внимания уделять этому аспекту проблемы и популяризировать здоровое питание.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что неумеренность в поедании фруктов может стать причиной профицита фруктозы. А это очень вредно для людей с диабетом, синдромом раздраженного кишечника.