"Полезное не скучно": спасатели ВКО делают мультфильмы для детей

Сотрудники Департамента по ЧС ВКО такие не очень увлекательные материалы, как профилактика противопожарной безопасности или правила поведения на воде, смогли преподнести более интересно, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На понятном языке

Первый мультфильм сотрудники ДЧС ВКО выпустили несколько лет назад. Цель была проста – донести до детской аудитории весело и просто важную и полезную информацию.

"Мы знаем, что дети любят мультфильмы. Они могут часами просиживать, просматривая приключения того или иного героя. Без особых усилий так они запоминают песенки, считалки из мультфильмов, саму сюжетную линию. Поэтому наши сотрудники и решили, что, если хотим донести полезную и важную информацию, надо сделать ее веселой и доступной. Так возникла идея создать мультфильма", – рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО.

Первый мультфильм был сделан именно для малышей. Пластилиновый медвежонок Тишка доступно и просто рассказывал и показывал, как вести себя при землетрясении, на водоемах, а также о том, насколько опасной может оказаться игра со спичками.

Дело в том, рассказывают в пресс-службе ведомства, что с наступлением теплых дней резко увеличивается количество загораний и доходит до 20 в сутки. Проведенный анализ показал, что большая часть всех возгораний и пожаров происходит именно по причине детской шалости. Поэтому тема профилактики возгораний остается очень актуальной и по сей день.

Дальше – больше

Мультик детям понравился. Поэтому на достигнутом в ДЧС ВКО решили не останавливаться – замахнулись на анимационный мультфильм, героями которого стали мальчика-шалун Тентек и его правильная и послушная подружка Айя.

Мультфильм так и назвали "Тентек и Айя", в нем через приключения друзей весело и непринужденно удалось рассказать о правилах поведения детей на летних каникулах. Главной сюжетной линией на этот раз стала не менее актуальная тема – правила поведения на воде.

На этот раз к созданию мультика в ДЧС ВКО подошли профессионально, пригласив к участию специалиста из местного рекламного предприятия Дениса Костива. Он и создавал компьютерную графику и анимацию. Автором текста стал Илья Волков.

"Какую опасность может нести вода? Почему необходимо знать и ни в коем случае нельзя нарушать меры безопасности поведения на воде? На все эти вопросы можно получить ответы в нашем мультфильме. Он рассказывает о шалостях неугомонного Тентека, которому на помощь приходит рассудительная Айя. В конце мультфильма спасатели рассказывают о том, как все-таки правильно вести себя на реке, озере или море", – говорит руководитель пресс-службы ДЧС ВКО Марина Лискова.

Выбор этой темы не менее актуален, чем пожары, ведь как только наступает лето, резко возрастает число случаев, когда во время купания страдают дети, а то и гибнут.

В ДЧС ВКО заверяют, что из-за проводимой профилактики, в том числе и через мультфильмы, а также работе с подрастающим поколением, прошлым летом по сравнению с предыдущим аналогичным периодом удалось снизить гибель детей на воде в 2,5 раза.

Зимой – и без переломов

Мультик не только понравился, но и стал очень популярным среди детей. Его показывали в школах, детских садах. Ребятишки с восторгом следили за приключениями, переживали за шаловливого и веселого Тентека, запоминали рекомендации умненькой Айи.

В ДЧС ВКО видели реакцию детей и в конце концов решились на еще один мультик – продолжение приключений друзей, но теперь уже зимой.

В центре сюжета опять непослушный Тентек, который буквально сломя голову носится по льду, катится кубарем с горы, играет в снежки так, что запросто можно получиться ушиб или перелом. Конечно, для исправления неспокойного мальчишки всегда рядом Айя. Которая и дает советы о том, как можно весело, но вместе с тем и безопасно провести зимний досуг, а также остаться целым и невредимым.

"Идея показать героев – обычных девочку и мальчика – и определенные правила поведения в той или иной ситуации прижилась и стала действенной. Согласитесь, что дети в любом возрасте не любят скучные лекции от взрослых. Но именно в детстве эффективнее заложить основы повеления на всю жизнь. Поэтому мы пошли путем, когда на понятном детском языке приводят примеры нарушений правил, в результате сего можно попасть в беду, – отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Арман Токанов.

Но на этом сотрудники ДЧС ВКО "креативить" не перестали. Чтобы герои мультика стали еще более близки юным зрителям, спасатели пошли на хитрость – к озвучке привлекли детей. Сценарий же написала специалист пресс-службы ДЧС ВКО Наталья Глушакова, она же начитывала авторский текст. Оператором выступил тоже сотрудник ДЧС ВКО Кайсабек Алгабек.

"Несмотря на то, что все мы взрослые люди, у кого-то есть дети, у кого-то нет, но именно мы понимаем, насколько эти знания важны, особенно – детям. Чтобы сделать материал интересным, мы настолько углубляемся в их интересы и увлечения, что, пожалуй, знаем и понимаем их лучше, чем многие родители. Главное, что это действительно приносит пользу", – говорит Марина Лискова.

Было бы желание!

Искреннее желание научить людей вести себя правильно, чтобы избежать беды, движет сотрудников ДЧС ВКО давно. На их счету не только мультики, но и различные конкурсы, викторины, экскурсии и даже кукольные спектакли, кстати, автором одного из них стал опять Илья Волков.

В основу сценария легла история про детей, которые нарушили правила безопасности, устроили пожар и попали в беду. Специалисты ДЧС ВКО рассказали эту историю с помощью героев кукольного театра, посетив с представлением школы и детские лагерях отдыха. Здесь обучили детей навыкам, помогающим избежать несчастных случаев. Театр с декорациями создавали своими силами.

"Мы сами рисовали фон, шили костюмы, придумывали, как можно доступно на "языке детей" говорить о правилах, которые уберегут от беды. Хочу сказать, что все было не зря. Мы видели, с каким вниманием дети наблюдали за сюжетом, спорили и ждали от спасателей поучительной развязки. Их горящие глаза для нас – высшая награда", – рассказал заместитель начальника ДЧС ВКО Арман Токанов.

Инициатива специалистов ДЧС ВКО держится на голом энтузиазме. Абсолютно никаких средств на создание мультфильмов, декораций и костюмов специально не выделяется. Но оказалось, что искреннее желание научить детей, как избежать беды, как принимать правильные решения в непростых ситуациях, могут творить настоящие чудеса.