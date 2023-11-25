Спасатели рассказали, как избежать пожара в гараже
В департаменте отметили, что за за сутки в регионе произошло 2 пожара в помещении гаражей: в первом случае горел мусор, автомобильные покрышки и запчасти в Риддере; во втором – внутренняя обшивка гаража в Усть-Каменогорске.
ДЧС ВКО рекомендует соблюдать следующие правила пожарной безопасности в помещении гаражей:
- при длительной стоянке техники отключайте электропроводку автомобиля от аккумуляторной батареи;
- позаботьтесь о средствах первичного пожаротушения - огнетушителях;
- не выполняйте огневых работ и не используйте открытый огонь;
- не проводите промывку деталей с использованием легковоспламеняющейся жидкости;
- монтаж электропроводки выполняйте в соответствии с правилами;
- приведите в порядок территорию, прилегающую к гаражу, уберите сгораемый мусор и сухую траву, а также пролитую легковоспламеняющуюся жидкость.
Также в департаменте попросили родителей не допускать детей играть возле гаражей.
Во избежание отравлений угарным газом автолюбителям рекомендуется не работать в гараже при работающем двигателе. При ремонте необходимо держать дверь гаража открытой, выходить на свежий воздух, ни в коем случае не оставаться на ночь в гараже и не допускать засыпание в автомобиле, с работающим двигателем.
24 ноября огнеборцы во время пожара в пятиэтажке в Усть-Каменогорске спасли 15 человек.