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Спасатели рассказали, как избежать пожара в гараже

В департаменте по ЧС ВКО рассказали, какие правила предосторожности необходимо соблюдать во избежание пожара в помещении гаражей, сообщает Zakon.kz.

В департаменте отметили, что за за сутки в регионе произошло 2 пожара в помещении гаражей: в первом случае горел мусор, автомобильные покрышки и запчасти в Риддере; во втором – внутренняя обшивка гаража в Усть-Каменогорске.

ДЧС ВКО рекомендует соблюдать следующие правила пожарной безопасности в помещении гаражей:

  • при длительной стоянке техники отключайте электропроводку автомобиля от аккумуляторной батареи;
  • позаботьтесь о средствах первичного пожаротушения - огнетушителях;
  • не выполняйте огневых работ и не используйте открытый огонь;
  • не проводите промывку деталей с использованием легковоспламеняющейся жидкости;
  • монтаж электропроводки выполняйте в соответствии с правилами;
  • приведите в порядок территорию, прилегающую к гаражу, уберите сгораемый мусор и сухую траву, а также пролитую легковоспламеняющуюся жидкость.

Также в департаменте попросили родителей не допускать детей играть возле гаражей.

Во избежание отравлений угарным газом автолюбителям рекомендуется не работать в гараже при работающем двигателе. При ремонте необходимо держать дверь гаража открытой, выходить на свежий воздух, ни в коем случае не оставаться на ночь в гараже и не допускать засыпание в автомобиле, с работающим двигателем.

24 ноября огнеборцы во время пожара в пятиэтажке в Усть-Каменогорске спасли 15 человек.

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