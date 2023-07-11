Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Чиновников дирекции развития спорта акимата Астаны подозревают в хищении 70 млн тенге

Чиновников акимата Астаны подозревают в хищении 70 млн тенге Фото: pixabay
Столичный департамент АФМ расследует дело о хищении бюджетных средств, подозреваемыми по которому проходят должностные лица КГУ "Дирекция развития спорта по олимпийским видам" акимата Астаны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 11 июля, с 2020 по 2023 год, по данным следствия, подозреваемые похищали бюджетные деньги. Они завышали командировочные расходы, выделенные на учебно-тренировочные сборы и соревнования – как внутри страны, так и за рубежом.

"Денежные средства, полученные в виде разницы от фактически затраченных денег на командировочные расходы, передавались руководству КГУ. Сумма причиненного ущерба государству от противоправных действий составила 70 млн тенге", – говорится в сообщении ведомства.

Также следствие установило, что руководитель КГУ получил взятку в размере 4 млн тенге от тренера в обмен на финансирование учебно-тренировочных сборов. Чиновника отправили под стражу.

Идет досудебное расследование. Другую информацию АФМ не разглашает в соответствии со ст. 201 УПК.

В июне АФМ выявило хищение 830 млн тенге на угледобывающем предприятии в Павлодарской области.

Читайте также

В Туркестанской области от укуса клеща скончался подросток

Необычная спецоперация: в Алматинской области спасатели освободили палец ребенка

Главное к утру: закон об онлайн-рекламе, наказание за ложь в интернете и победа Рыбакиной

Никита Дробны
АФМ РК Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Сколько будут стоить документы для казахстанценв с 2024 года
Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
обсуждение
Усилить права заемщиков финорганизаций хотят в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления