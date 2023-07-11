Чиновников дирекции развития спорта акимата Астаны подозревают в хищении 70 млн тенге

Столичный департамент АФМ расследует дело о хищении бюджетных средств, подозреваемыми по которому проходят должностные лица КГУ "Дирекция развития спорта по олимпийским видам" акимата Астаны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 11 июля, с 2020 по 2023 год, по данным следствия, подозреваемые похищали бюджетные деньги. Они завышали командировочные расходы, выделенные на учебно-тренировочные сборы и соревнования – как внутри страны, так и за рубежом.

"Денежные средства, полученные в виде разницы от фактически затраченных денег на командировочные расходы, передавались руководству КГУ. Сумма причиненного ущерба государству от противоправных действий составила 70 млн тенге", – говорится в сообщении ведомства.

Также следствие установило, что руководитель КГУ получил взятку в размере 4 млн тенге от тренера в обмен на финансирование учебно-тренировочных сборов. Чиновника отправили под стражу.

Идет досудебное расследование. Другую информацию АФМ не разглашает в соответствии со ст. 201 УПК.

В июне АФМ выявило хищение 830 млн тенге на угледобывающем предприятии в Павлодарской области.