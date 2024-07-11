В Астане выявили хищение более 40 млн тенге, выделенных на развитие спорта

Агентством РК по финансовому мониторингу (АФМ) выявлен факт систематического хищения бюджетных денежных средств в КГУ "Дирекция развития спорта по неолимпийским видам" Астаны, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 июля 2024 года рассказал официальный представитель агентства Алибек Абдилов:

"В 2021-2022 годы должностными лицами КГУ незаконно присваивались бюджетные денежные средства, выделенные на проведение учебно-тренировочных сборов. Фактически сборы не проводились, тренерами сдавались фиктивные отчеты о выезде, проживании и питании спортсменов. Сумма причиненного ущерба государству от противоправных действий составляет более 40 млн тенге".

По данному факту проводится досудебное расследование, подозреваемый с санкции суда взят под стражу.

В соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК иные сведения разглашению не подлежат.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

"Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в Telegram-бот "АФМ Insider". Анонимность гарантируется". Пресс-служба АФМ РК

9 июля 2024 года стало известно, что главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге.