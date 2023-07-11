Спецоперация в Алматы: сотрудники КНБ задержали предполагаемых участников ОПГ
"В ходе спецоперации задержано пять активных участников ОПГ, у которых изъято автомат "Калашникова", пистолет "Макарова", боевая граната, "обрез" гладкоствольного ружья и наркотическое вещество синтетического происхождения", – рассказали в пресс-службе КНБ РК.
Фото: пресс-служба КНБ РК
Членов группировки подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью, хранении в целях сбыта наркотических веществ в особо крупном размере, а также незаконной перевозки и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
"Трое подозреваемых лиц с санкции следственного суда содержатся под стражей, в отношении остальных проводятся необходимые следственные действия".Пресс-служба КНБ РК
Фото: пресс-служба КНБ РК
В комитете пояснили, что принятые меры направлены на оздоровление криминогенной обстановки в Алматы и снижение влияния преступной среды на общество.
"Следственно-оперативные мероприятия продолжаются".Пресс-служба КНБ РК
Согласно ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
29 июня 2023 года КНБ совместно с Транспортной прокуратурой пресечена коррупционная деятельность руководства и работников Павлодарского филиала АО "НК "КазАвтоЖол". Фигуранты дела подозреваются в вымогательстве у предпринимателя региона денежных средств в особо крупном размере и взяты под стражу.