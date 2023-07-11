Спецоперация в Алматы: сотрудники КНБ задержали предполагаемых участников ОПГ

24 июня 2023 года оперативники Комитета национальной безопасности с сотрудниками подразделения специального назначения в Алматы пресекли деятельность организованной преступной группировки, сообщает Zakon.kz.

"В ходе спецоперации задержано пять активных участников ОПГ, у которых изъято автомат "Калашникова", пистолет "Макарова", боевая граната, "обрез" гладкоствольного ружья и наркотическое вещество синтетического происхождения", – рассказали в пресс-службе КНБ РК.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Членов группировки подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью, хранении в целях сбыта наркотических веществ в особо крупном размере, а также незаконной перевозки и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

"Трое подозреваемых лиц с санкции следственного суда содержатся под стражей, в отношении остальных проводятся необходимые следственные действия". Пресс-служба КНБ РК

Фото: пресс-служба КНБ РК

В комитете пояснили, что принятые меры направлены на оздоровление криминогенной обстановки в Алматы и снижение влияния преступной среды на общество.

"Следственно-оперативные мероприятия продолжаются". Пресс-служба КНБ РК

Согласно ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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