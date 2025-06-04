Новорожденными торговала ОПГ из Алматы

В Алматы сотрудники Департамента Комитета нацбезопасности и Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции (ДП) пресекли деятельность преступной группы, торговавшей новорожденными, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП города, эта группа действовала на протяжении последних лет и была организована с помощью социальных сетей.

"Основной целью злоумышленников было посредничество в незаконных сделках по передаче новорожденных детей от женщин из социально уязвимых слоев, включая иностранок, заинтересованным лицам, желающим приобрести ребенка", – сообщили 4 июня в полиции.

В рамках оперативных мероприятий задокументировали факт попытки продажи новорожденного мальчика за крупную денежную сумму. Во время передачи денег подозреваемых задержали. Ребенка передали под защиту государства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы. Ведутся следственные действия, в том числе по установлению возможных эпизодов в других регионах страны.

"Речь идет не о разовой попытке. Мы полагаем, что имеет место устойчивая схема, возможно, с межрегиональными связями. Работа по установлению всех причастных лиц продолжается. Незаконные действия в отношении детей, особенно новорожденных, – это циничное и тяжкое преступление. Ни один такой факт не останется без должной правовой оценки", – заверил первый заместитель начальника ДП Алматы Куатбек Науатов.

Сегодня, 4 июня, стало известно еще об одной ОПГ из Алматы, которая подминала под себя бизнес по стране.