Кабаны, лоси и рыси: сколько и каких животных в Казахстане разрешили отстрелить

В Казахстане обитают удивительные и редкие звери. Но, судя по цифрам специального ведомства, чаще они становятся мишенью, нежели гордостью. Zakon.kz выяснил, кому разрешено охотиться и сколько обитателей природы изымут из дикой среды.

В современной фауне Казахстана 180 видов млекопитающих, 500 - птиц, 52 - пресмыкающихся, 12 - земноводных, 100 - рыб, 50 тысяч - беспозвоночных. 224 вида животных соотносятся к исчезающим или вымирающим. На них охота запрещена. Однако бывают исключения, их изъятие из дикой среды разрешено для:

- разведения в специально созданных условиях в научных, воспроизводственных, коммерческих целях, а также для последующего выпуска в среду обитания;

- научных исследований;

- селекции;

- развития национальных видов охоты.

Изъятие из дикой среды

Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК представил данные, сколько и каких животных разрешили добыть из природы в этих целях до следующего года:

"Согласно приказу министра экологии и природных ресурсов Зульфии Сулейменовой от 14 марта 2023 года на период с 15 февраля 2023 года по 15 февраля 2024 года включительно разрешается изъять из природной среды: кабана - 16 336 особей, кабарги - 7, марала - 1 056, сибирской косули - 11 819, лося - 425, сибирского горного козла - 1 469, бурого медведя - 124, рыси - 116, енотовидной собаки - 931, корсака - 12 175, лисицы - 50 363, американской норки - 1 747, барсука - 14 270, выдры (кроме среднеазиатской) 19, горностая - 6 620, росомахи - 8, соболя - 697, солонгоя - 514, степного хорька - 24 359, зайцев - 358 659, сурка - 309 082, желтого суслика - 1 274, обыкновенной белки - 3 037, ондатры - 67 126, речного бобра - 843, гусей - 527 304, уток - 1 309 951, лысухи - 320 067, кулики - 46 942, тетерева - 26 901, глухаря - 86, рябчика - 896, фазана - 75 367, улара гималайского - 1 513, куропатки - 106 165, кеклика - 61 480, перепела - 55 749, голуби - 124 547".

Стреляйте в медведя

В ведомстве подробно рассказали, как выдали зоологу разрешение на добычу медведя в ВКО.

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На территории Казахстана обитают два подвида: тянь-шаньский бурый медведь и южно-сибирский. Тянь-шаньский подвид внесен в Красную книгу Казахстана и, соответственно, охота на него запрещена. Объектом охоты служит южно-сибирский бурый медведь обитающий в лиственных, смешанных и горно-таежных лесах и кустарниковых зарослях Казахстанского Алтая, Тарбагатая и Саура, в пределах Восточно-Казахстанской области.

"В настоящее время численность южно-сибирского бурого медведя, являющегося объектом охоты в ВКО, достаточно высока. По информации Восточно-Казахстанской ОТИ ЛХЖМ, регулярно поступают жалобы от крестьянских хозяйств и пасек о нападениях медведей на домашний скот и пасеки, об агрессивном поведении некоторых зверей", - заявили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Уточняется, что изъятие бурого медведя (кроме тянь-шанского) осуществляется согласно приказа и.о министра сельского хозяйства от 27 февраля 2015 года № 18-03/157 "Об утверждении правил охоты" с первой субботы сентября по 30 ноября, весенняя охота на самцов и яловых самок разрешается на срок не более 15 календарных дней в период с 15 апреля по 15 мая (в случае возникновения угрозы здоровья и жизни населения, причинении материального ущерба, допускается отстрел бурого медведя вне зависимости от сроков охоты специализированными организациями уполномоченного органа и местных исполнительных органов).

Добыча бурого медведя проводится в присутствии егеря соответствующего субъекта охотничьего хозяйства, а на угодьях резервного фонда при сопровождении государственного инспектора по охране, воспроизводству и использованию животного мира. Охота осуществляется при наличии разрешения местного исполнительного органа и путевки субъекта охотничьего хозяйства. Без сопровождения егеря или государственного инспектора охота на бурого медведя запрещена.

"5 апреля Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области выдано разрешение РГП ПХВ "Институт зоологии" на отстрел одного бурого медведя в научных целях, с предоставлением отчета к 15 июля 2023 года (ответственные лица за использования разрешения Кантарбаев С.С., Дрямин А.А., Дьяков В.Б., Исаев В.И.). По информации Санжара Кантарбаева, отстрел бурого медведя произведен 10 мая на территории охотничьего хозяйства "Сакмариха" Глубоковского района ВКО находящийся в резервном фонде". Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК

Прессинг от сайгаков

Также в комитете отметили, что в стране ситуация с сайгаками обостряется из-за роста популяции. В связи с этим активно рассматривается вопрос регулирования их численности. Так, в настоящее время в Казахстане обитают 1,9 миллионов сайгаков, по прогнозам до конца года их численность достигнет 2,6 миллионов особей.

"Обсуждаются предложения по регулированию численности сайгаков. Этот вопрос волнует и международное сообщество. Поэтому Комитетом совместно с секретариатом Конвенции по мигрирующим видам проведены консультации с международными экспертами. Недавно вместе с ними организован выезд в места миграции сайгаков. Там проведены встречи с жителями и представителями акиматов. Эксперты считают, что уральская популяция достигла численности, оправдывающей устойчивое потребительское и не потребительское использование. Для этого необходима разработка механизма сохранения сайгака и управления его популяциями. Управление должно быть направлено на благо популяции сайгака, экосистемы и населения. На эту тему биологическое обоснование разрабатывает НАО "ЗКАТУ имени Жангир хана". После их заключения будет принято решение, что дальше делать с растущей численностью сайгаков". Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК

Прессинг на посевные и пастбищные угодья сельхозформирований Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областей продолжает усиливаться.

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Для сдерживания сайгаков на территории Бокейординского резервата на протяжении 40 километров установлены отпугивающие устройства и чучела. Планируется для сайгаков создать искусственные водопои.

"До конца года спонсоры намерены установить 2 скважины. Также разработана карта территории для определения точек бурения порядка 15 скважин, ведется подготовка бюджетной заявки". Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК

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Сейчас инспекторы РГКП "ПО Охотзоопром" совместно с инспекцией лесного хозяйства и животного мира оказывают помощь фермерам. Однако, как признаются в профильном ведомстве, в связи с нехваткой человеческих сил и транспорта, не всегда получается предотвратить потраву сельхозугодий сайгаками.