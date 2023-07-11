В Казахстане установили границы трех областей

Правительство Казахстана постановлением от 1 июля 2023 года изменило границы Восточно-Казахстанской, Павлодарской областей и установило границы Абайской области, сообщает Zakon.kz

В частности, изменены границы:

Восточно-Казахстанской области путем исключения административно-территориальных единиц – городов Семей и Курчатов, района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Кокпектинского и Урджарского районов, передаваемых в состав области Абай общей площадью 18536,6 тысяч гектаров; Павлодарской области путем исключения административно-территориальной единицы – города Курчатова общей площадью 11000 гектаров.

При этом установлены границы Абайской области общей площадью 18547,6 тысяч гектаров путем включения административно-территориальных единиц – городов Семей и Курчатов, района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Кокпектинского и Урджарского районов.

Постановление вводится в действие с 10 июля 2023 года.

Территория Восточно-Казахстанской области общей площадью 9785,9 тысяч гектаров располагается в пределах границ городов Усть-Каменогорск и Риддер, районов Алтай и Самар, Глубоковского, Зайсанского, Катон-Карагайского, Курчумского, Тарбагатайского, Уланского, Шемонаихинского районов, границы обозначены следующим образом:

северная граница проходит по казахстанско-российской государственной границе;

западная граница проходит по границам территорий, находящихся в административном подчинении области Абай;

южная и восточная границы проходят по казахстанско-китайской государственной границе.

Территория Павлодарской области общей площадью 12464,5 тысяч гектаров располагается в пределах границ городов Павлодар, Экибастуз и Аксу, Актогайского, Баянаульского, Железинского, Иртышского, Майского, Павлодарского, Успенского, Щербактинского районов, районов Аққулы и Тереңкөл, границы обозначены следующим образом:

северная граница проходит по казахстанско-российской государственной границе;

северо-западная граница проходит по границам территорий, находящихся в административном подчинении Северо-Казахстанской области;

восточная граница проходит по границам территорий, находящихся в административном подчинении области Абай;

западная граница проходит по границам территорий, находящихся в административном подчинении Акмолинской области;

южная граница проходит по границам территорий, находящихся в административном подчинении Карагандинской области.

Территория Абайской области общей площадью 18547,6 тысяч гектаров располагается в пределах границ городов Семей и Курчатов, района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Кокпектинского и Урджарского районов, границы обозначены следующим образом: