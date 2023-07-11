В Казахстане установили границы трех областей
В частности, изменены границы:
- Восточно-Казахстанской области путем исключения административно-территориальных единиц – городов Семей и Курчатов, района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Кокпектинского и Урджарского районов, передаваемых в состав области Абай общей площадью 18536,6 тысяч гектаров;
- Павлодарской области путем исключения административно-территориальной единицы – города Курчатова общей площадью 11000 гектаров.
При этом установлены границы Абайской области общей площадью 18547,6 тысяч гектаров путем включения административно-территориальных единиц – городов Семей и Курчатов, района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Кокпектинского и Урджарского районов.
Постановление вводится в действие с 10 июля 2023 года.
Территория Восточно-Казахстанской области общей площадью 9785,9 тысяч гектаров располагается в пределах границ городов Усть-Каменогорск и Риддер, районов Алтай и Самар, Глубоковского, Зайсанского, Катон-Карагайского, Курчумского, Тарбагатайского, Уланского, Шемонаихинского районов, границы обозначены следующим образом:
- северная граница проходит по казахстанско-российской государственной границе;
- западная граница проходит по границам территорий, находящихся в административном подчинении области Абай;
- южная и восточная границы проходят по казахстанско-китайской государственной границе.
Территория Павлодарской области общей площадью 12464,5 тысяч гектаров располагается в пределах границ городов Павлодар, Экибастуз и Аксу, Актогайского, Баянаульского, Железинского, Иртышского, Майского, Павлодарского, Успенского, Щербактинского районов, районов Аққулы и Тереңкөл, границы обозначены следующим образом:
- северная граница проходит по казахстанско-российской государственной границе;
- северо-западная граница проходит по границам территорий, находящихся в административном подчинении Северо-Казахстанской области;
- восточная граница проходит по границам территорий, находящихся в административном подчинении области Абай;
- западная граница проходит по границам территорий, находящихся в административном подчинении Акмолинской области;
- южная граница проходит по границам территорий, находящихся в административном подчинении Карагандинской области.
Территория Абайской области общей площадью 18547,6 тысяч гектаров располагается в пределах границ городов Семей и Курчатов, района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Кокпектинского и Урджарского районов, границы обозначены следующим образом:
- северная граница проходит по казахстанско-российской государственной границе, находящейся в административном подчинении Павлодарской области;
- западная граница проходит по границам территорий, находящихся в административном подчинении Карагандинской и Павлодарской областей;
- южная граница проходит по существующим границам территорий, находящихся в административном подчинении области Жетісу;
- юго-восточная граница проходит по казахстанско-китайской государственной границе;
- восточная граница проходит по границам территорий, находящихся в административном подчинении Восточно-Казахстанской области.