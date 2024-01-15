Границы Мангистауской области изменили в Казахстане

Подписано постановление правительства от 28 декабря 2023 года "Об изменении границ Мангистауской области", сообщает Zakon.kz.

"Изменить границы Мангистауской области путем включения в территорию области земель между границей Мангистауской области и исходной линией для отсчета ширины территориальных вод (моря) РК на Каспийском море общей площадью 721940,2365 гектара согласно приложению к настоящему постановлению", – говорится в документе.

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Акимату Мангистауской области предписано принять соответствующие меры.

Площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Мангистауской области, из них:

площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по городу Актау – 7470,9780 га;

площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Бейнеускому району – 44403,4302 га;

площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Каракиянскому району – 103594,2512 га;

площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Мангистаускому району – 68421,9385 га;

площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Мунайлинскому району – 2867,6812 га;

площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Тупкараганскому району – 495181,9574 га.

Постановление вводится в действие с 23 января 2024 года.

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