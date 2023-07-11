Покорение неба: как в Казахстане учатся будущие пилоты и штурманы

Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова, находящийся в Актобе, за годы независимости выпустил более 2800 специалистов. Недавно прошел очередной выпуск, сообщает Zakon.kz.

Немного истории

Военный институт Сил воздушной обороны основан на базе Актюбинского высшего летного училища гражданской авиации (АВЛУГА), история которого берет свое начало с начала семидесятых годов прошлого столетия. 26 июня 1974 года выходит Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об организации Актюбинского высшего летного училища гражданской авиации". Соответствующий приказ издает и министр гражданской авиации СССР Борис Бугаев.

Первый набор осуществлен в сентябре 1975 года. В училище обучались курсанты из иностранных государств, таких как Венгрия, Афганистан, Вьетнам, Ангола, Кипр. Личный состав училища был представлен представителями более чем 30 национальностей.

Первоначальное летное обучение осуществлялось на пилотажном учебном самолете ЯК-18Т, выпускным самолетом был реактивный ЯК-40, позже начал осваиваться АН-28.

За годы существования АВЛУГА подготовило и выпустило более 5 тысяч специалистов, среди них казахстанский космонавт Талгат Мусабаев. Многие из них и сегодня работают в различных авиационных компаниях Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья, бороздят бескрайние небесные просторы, многие стали крупными руководителями, многие связали свою жизнь с военной авиацией.

4 августа 1992 года АВЛУГА присвоено имя дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Талгата Бегельдинова.

В 1994 при АВЛУГА создан Военный факультет ВВС.

4 июня 1996 года АВЛУГА преобразовано в Актюбинское высшее военное авиационное училище (АВВАУ) имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова.

20 лет назад, 10 июля 2003 года, вуз переименовали в Военный институт Сил воздушной обороны. За годы независимости вуз выпустил свыше 2800 офицеров, которые проходят военную службу в рядах Вооруженных сил Республики Казахстан, авиационных частях пограничных войск Комитета национальной безопасности, специальных подразделениях Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Основные цели и задачи

ВИСВО является единственным вузом на территории Средней Азии, в котором готовят летчиков и наземный инженерный состав. В 2020 году прошел первый выпуск военных медиков. С 2015 года в вузе обучают по специальности управление и эксплуатация беспилотных летательных аппаратов.

В 2023 году Военный институт Сил воздушной обороны проводит набор по следующим специальностям и квалификациям:

1. Летная эксплуатация воздушных судов в государственной авиации.

Квалификации:

1) эксплуатация воздушных судов (самолетов);

2) эксплуатация воздушных судов (вертолетов);

3) эксплуатация воздушных судов (транспортных самолетов);

4) управление полетами авиации.

2. Авиационная техника и технологии в государственной авиации.

Квалификации:

1) техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей;

2) техническая эксплуатация авиационного вооружения;

3) техническая эксплуатация авиационного оборудования;

4) техническая эксплуатация авиационного радиоэлектронного оборудования.

3. Летная эксплуатация беспилотных летательных аппаратов.

Квалификация:

1) управление и эксплуатация беспилотных летательных аппаратов.

4. Морская техника и технологии в военном деле.

Квалификации:

1) эксплуатация и ремонт корабельных дизель-электрических и дизельно-энергетических установок;

2) штурманская кораблей.

5. Военная медицина.

Квалификации:

1) военная медицина (врач);

2) военная фармация (врач провизор).

Кстати, курсанты специальности "Морская техника и технологии в военном деле" будут проходить обучение по общеобразовательным и общевоенным дисциплинам (1-2 курсы) на базе ВИСВО, далее базовые и профилирующие дисциплины (3-5 курсы) на базе НАО "Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова" (г. Актау).

Курсанты специальности "Военная медицина" проходят обучение по общевоенным дисциплинам на базе института, по общеобразовательным и специальным дисциплинам на базе НАО "Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени М.Оспанова" (г. Актобе).

Кроме того, институт ежегодно в соответствии с планом набора в вузы зарубежных государств, утвержденным МО РК, организовывает работу по отбору кандидатов, зачисленных на 1 курс, для поступления в иностранные высшие учебные заведения. В основном это вузы Российской Федерации, Республик Беларусь и Армения. В период обучения курсанты проживают в общежитиях, обеспечиваются всеми видами довольствия, а также 2 раза в год убывают в каникулярные отпуска авиатранспортом за счет государства (при условии успешной сдачи экзаменационной сессии).

Что нужно, чтобы поступить? Условия довольно комфортные. Но прежде всего быть годным по состоянию здоровья к обучению и набрать на ЕНТ по 5 предметам в сумме не менее 50 баллов. В том числе не менее 7 по одному из профильных предметов и не менее 5 по остальным. Логично, что для летных и инженерных специальностей профильными являются физика и математика, для медицинских – химия и биология.

"Основные задачи института – это подготовка офицерских кадров для авиации Вооруженных сил Республики Казахстан в соответствии с требованиями квалификационных характеристик, всестороннее и гармоничное развитие личности обучаемых, формирование у них высоких идейно-нравственных и военно-профессиональных качеств. Также выполнение научных исследований, направленных на развитие военной теории, военных проблем, общественных наук, вооружения, авиационной, военной техники, повышения безопасности и боеготовности войск, совершенствование учебно-воспитательного процесса. Плюс к этому развитие и совершенствование учебной, материальной и социально-бытовой базы", – подчеркнул начальник ВИСВО полковник Талгат Сыздыков.

Тренажерная база

Стоит отметить, что полковник Сыздыков, выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков, налетал на грозном "крокодиле", как прозвали ударный вертолет Ми-24, свыше тысячи часов. Начальник ВИСВО рассказал, что учебным отделом института разработано несколько симуляторов. В процессе обучения используются мультимедийные средства, процедурные тренажеры, цифровые ресурсы и многое другое.





Фото: Zakon.kz

Можно смоделировать любую местность, водную поверхность, любое время суток и разные метеоусловия, направление и скорость ветра, нижнюю кромку облаков и горизонтальную видимость. И, что ценно, даже при выполнении групповых занятий можно остановить имитацию полета и показать курсантам их ошибки.



"Для специалистов группы руководства полетами мы можем полностью смоделировать воздушную обстановку и проводить шести-семичасовые летные смены с полной визуализацией. То есть как будто они сидят на вышке (командном диспетчерском пункте) и видят обстановку не только на мониторе, но и наблюдают общую картину. В это же время курсанты на тренажерах осуществляют полеты. Все в комплексе. Компьютерные технологии сейчас позволяют это делать. Здесь же офицер боевого управления осуществляет наведение на цель. Это то, о чем мы раньше даже и не мечтали. Хочу обратить внимание, что это разработка нашего института", – подчеркнул полковник.

Сейчас идет приемка тренажера вертолета Ми-171Ш. Это модернизированный Ми-8АМТШ. Институт располагает самолетами Л-39 и Су-27, которые стоят на площадке в военном секторе в районе Международного аэропорта Актобе. На них летный состав отрабатывает запуск и выключение двигателей, алгоритм действий в кабине. Инженерно-технический состав получает практические навыки по обслуживанию самолетов (отдельных агрегатов) на земле, проведению регламентных работ, включая демонтаж и монтаж оборудования.

Есть тренажер, на котором отрабатывают полеты на самолете Л-39. Имитация полета почти 100% - кабина вращается по трем осям. Тренажер МиГ-31 вроде как и стационарный, но весь эффект полета достигается за счет огромного полусферического экрана. Мозг воспринимает изменение картинки как реальный полет.

С закрытыми шторками и применением стрелкового оружия

Выпускной тип воздушного судна у курсантов, выбравших фронтовую авиацию, – самолет Л-39. У вертолетчиков (армейская авиация) – Ми-8МТ. У выбравших винтокрылую машину в 20-х числах июня прошли выпускные экзаменационные полеты, которые завершились боевыми стрельбами опытных летчиков-инструкторов. Полеты совершались с аэродрома учебно-авиационного центра Хлебодаровка в 30 километрах от Актобе.





Фото: Zakon.kz

Во время полетов впервые курсанты выполнили сложное упражнение по управлению вертолетом в условиях ограниченной видимости. Управление вертолета по приборам осуществлялось под чутким руководством опытных летчиков-инструкторов с соблюдением всех мер безопасности.



"Полет выполняется курсантом самостоятельно. Летчик-инструктор при этом полностью контролирует и оценивает действие экзаменуемого. Сложностью упражнения является то что при пилотировании, пространственное положение летательного аппарата не могут быть определены визуально. К таким условиям относятся полеты ночью, в тумане и так далее. При полете по приборам для пространственной ориентации применяются авиагоризонты и указатели курса", – пояснил начальник ВИСВО.

Полеты являются практической частью государственного экзамена по летной подготовке, в ходе которого курсант так же показывает свое умение выполнять взлет, посадку, зависание над землей, маневрирование, полет по маршруту и другие элементы пилотирования.

Обучение летному мастерству по данной специальности ведется на вертолете Ми-8МТ. Это многоцелевой вертолет среднего класса, способный перевозить груз и личный состав, подниматься на высоту до 5 тыс. метров.

"В этом году выпускаются шесть пилотов, двое из них – граждане Таджикистана. Государство выделило достаточное количество вертолетов, топлива, а также инструкторов для качественной подготовки курсанта, будущего командира экипажа. Но ему придется наработать определенный опыт. Как минимум набрать 300 часов полета", – объяснил командир эскадрильи подполковник Багдат Омарбеков.

Параллельно экзаменационным полетам опытные наставники будущих офицеров на полигоне "Алга" продемонстрировали выпускникам боевые навыки по обнаружению наземной цели и уничтожению ее из пулемета ПКТ. Необходимо отметить, что упражнение с применением стрелкового вооружения с воздуха по наземным целям производится впервые. В ближайшей перспективе это станет обычной практикой как для летно-инструкторского состава, так и для курсантов.

Птица высокого полета

Вообще для ВИСВО май и июнь выдались насыщенными на события. Причем одним из знаковых в последние дни мая стало поступление на кафедру воздушной навигации и боевого управления авиацией Военного института Сил воздушной обороны комплекса тактического беспилотного летательного аппарата (БПЛА) SKYLARK 1-LEX производства Израиля. Он предназначен для ведения разведки.





Фото: Zakon.kz

Высокоэффективный беспилотный летательный аппарат обеспечивает маневренные подразделения армии высококачественными разведывательными данными в режиме реального времени в дневных и ночных условиях в течение 3 часов полета в пределах дальности всенаправленной антенны до 40 километров. Масса аппарата с дневной нагрузкой 7,2 килограмма, с ночной – 8,1 килограмма. Размер крыла – 3 метра. Минимальная скорость движения – 50 километров в час, максимальная – 90 километров в час. Высота полета – до 1200 метров. Электронная аппаратура способна с высоты в несколько сотен метров "рассмотреть" отдельных людей на земле и передать картинку на монитор оператора.



"Впервые на базе ВИСВО на аэродроме Хлебодаровка мы проводим практическую работу на беспилотном летательном аппарате. Курсанты уже прошли теоретическую подготовку. Сегодня мы проводим сборку БПЛА, его запуск и полеты согласно плану-таблице", – рассказал старший преподаватель кафедры воздушной навигации и боевого управления ВИСВО Вадим Чубачук.

Для придачи первоначального импульса используется специальная катапульта. По рации оператор докладывает о готовности к пуску. С консоли дистанционно дается команда на запуск двигателя. БПЛА в воздухе делает круг над летным полем практически бесшумно. Подлетает к точке посадки и делает кабрирование (задирание носа вверх) для гашения скорости, переходит в плоский штопор с выбросом надувной подушки. На нее он плавно и опускается.

"Верховный главнокомандующий Вооруженными силами президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев на Всеармейском совещании выразил необходимость продолжения модернизации технологического уровня армии. Он указал на необходимость увеличения количества современного вооружения и техники, таких как высокоточное оружие, беспилотные летательные аппараты и робототехнические комплексы", – подчеркнул начальник ВИСВО.

Выпуск военных медиков

И еще одно событие – выпуск военных медиков. Они закончили обучение по программе военной интернатуры. Причем на торжественной церемонии присутствовал главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майор авиации Даурен Косанов.

Это второй выпуск военных интернов факультета, созданного в 2016 году на базе военного летного института. Лейтенанты медицинской службы проходили Обучение по типовой профессиональной учебной программе интернатуры Западно-Казахстанского медицинского университета имени М.Оспанова с параллельной клинической практикой на базах медицинских учреждений города Актобе. 22 молодых офицеров медицинской службы, получили дипломы и свидетельства о присвоении квалификации врач общей практики, хирург и терапевт. Они в ближайшее время пополнят ряды ВС РК.

"Быть военным врачом — это большая честь и огромная ответственность. В борьбе за жизнь и здоровье людей вы должны быть верны не только клятве Гиппократа, но и военной присяге", — отметил Главком СВО ВС РК, обращаясь к молодым врачам.

На сегодня при Военном институте СВО по начальной академической программе проходят обучение 38 курсантов медиков. Также в текущем году военный вуз готов принять на обучение 27 будущих военврачей.