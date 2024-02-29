Какие специальности можно получить в центре подготовки младших авиационных специалистов ВИСВО

Какие специальности можно получить в центре подготовки младших авиационных специалистов Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова и какие преимущества дает прохождение срочной службы, выяснил Zakon.kz.

На вопросы корреспондента Zakon.kz ответил Жанабек Кабдуалиев, начальник центра подготовки младших авиационных специалистов Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова.

- Расскажите, пожалуйста о вашем учебном центре.

- В нашем центре осуществляют подготовку младших авиационных специалистов по 12 специальностям для Сил воздушной обороны Республики Казахстан. Готовим младших специалистов средств наземного обеспечения полетов, радиотехнического обеспечения полетов и других, включая водителей для средств аэродромно-технического обеспечения, солдат подразделений охраны. Обучение проводится в течение шести месяцев.

Фото: Zakon.kz/Александр Сергеев

- Наверное, как и всегда, есть курс молодого бойца?

- Да, это первый месяц. После чего начинается обучение по военной специальности, по окончании которого принимаются экзамены и выдаются соответствующие сертификаты. Призывников обучаем на водителей категорий B и C. К нам даже приходят гражданские водители категорий В и С. Мы проводим переподготовку. Они получают военные специальности.

- То есть для военнослужащих большой плюс, что права на указанные категории они получают абсолютно бесплатно?

- Так точно. Еще мы обучаем солдат смежным специальностям, по которым они могут работать на гражданке. На это сделал акцент Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального совета общественного доверия в мае 2020 года: "Еще одним важным компонентом системы образования и воспитания могли бы выступить вооруженные силы. Помимо исполнения воинского долга служба в армии должна давать определенные профессиональные навыки для дальнейшей гражданской жизни".

- А какие смежные специальности? Можете привести пример?

- Специалисты по эксплуатации и обслуживанию средств наземного обеспечения, слесари по ремонту электрооборудования, слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования, лаборант горюче-смазочных материалов, монтажник радиоэлектронного оборудования, машинист дорожно-строительных машин.

- Получивший специальность по эксплуатации и обслуживанию средств наземного обеспечения что может делать на гражданке?

- Например, получивший сертификат по эксплуатации топливозаправщика может с ним устроиться на работу в гражданский аэропорт. Техника та же, принцип работы тот же. Или аэродромный передвижной агрегат АПА – 5Д. Он также используется в гражданских аэропортах.

- Насколько я знаю, государство для отслуживших срочную службу предоставило возможность поступить в любой вуз без ЕНТ и экзаменов.

- Так точно. Сейчас солдаты срочной службы проходят у нас обучение. Получают оценки по предметам, по воинской дисциплине. В войсках также оценивается уровень освоения программы боевой подготовки, дисциплина, полнота выполнения специальных обязанностей в ходе несения службы в суточном наряде, психологическое состояние. Все это передается в систему Министерства обороны, где создается рейтинг. С 2023 года реализуется государственная программа "Срочник 2.0". Каждый военнослужащий участвует в рейтинге на бесплатное обучение в вузах.

Фото: Zakon.kz/Александр Сергеев

- В любой вуз?

- На бесплатной основе только в те высшие учебные заведения, с которыми Минобороны РК подписаны соглашения. Они могут выбрать учебу более чем в 70 высших учебных заведениях Казахстана. В прошлом году Министерство обороны предоставило такую возможность трем тысячам военнослужащих, отслужившим срочную службу.

- То есть это хороший стимул для молодых ребят отслужить в армии?

- Конечно. Не просто отслужить, а с хорошими показателями.

- Солдаты срочной службы получают бесплатно права в армии, специальности, по которым смогут работать на гражданке. Есть ли такие, кто после срочной уже изъявляют желание продолжить службу по контракту?

- Есть очень много желающих. Не только на контрактную службу, но и в наш Военный институт Сил воздушной обороны. Как на инженерные, так и на летные специальности.

- Тем более, что ни ЕНТ, ни экзаменов сдавать не надо?

- Да, главное, чтобы позволяло состояние здоровья. Ну, и конечно, надо пройти профессиональный и психологический отбор. Естественно, необходимо сдать все необходимые документы. Мы уже записали данные тех, кто хочет поступить в ВИСВО по окончанию срочной службы. Кстати, в центре подготовки младших авиационных специалистов на базе нашего института это первый призыв солдат-срочников. Мы записали данные и тех, кто хочет остаться на контрактную службу, и тех, кто хочет поступить в ВИСВО.

Фото: Zakon.kz/Александр Сергеев

- Когда можно перейти на контрактную службу?

- При наличии оконченного средне-специального или высшего образования – через шесть месяцев срочной службы. То есть мы сможем призвать их из частей, куда они распределены, к нам в центр на контрактную службу. В остальных случаях необходимо полностью отслужить срочную службу в течение года.

- Я заходил в казарму, которая больше похожа на благоустроенное общежитие. Государство сейчас создает все условия для воинской службы, не так ли?

- Абсолютно верно. Создаются все условия. Смонтирована казарма модульного типа с автономным отоплением. Там есть абсолютно все, что нужно солдату. Спальное помещение, комнаты бытовая и психологической разгрузки, для проведения воспитательной и идеологической работы, душевые кабинки, бойлерная, даже опреснитель воды. Стиральная машина-автомат. В комнате для проведения воспитательной работы есть плазменный телевизор с подключенным кабельным интернетом, караоке и даже Play Station, в который бойцы могут поиграть в воскресенье. Кроме прикроватной тумбочки, у каждого личный шкафчик с ключом для верхней одежды.

Фото: Zakon.kz/Александр Сергеев

- В мои годы службы в армии о таком даже мечтать не приходилось.

- Многие не допонимают, не хотят служить в армии. Министерство обороны упростило вообще службу срочников. Например, призывник из Актюбинской области служит в части, расположенной в своем регионе недалеко от дома или вблизи. Они просто проходят у нас курс обучения, получают сертификат и через шесть месяцев убывают к себе домой по большому счету. Не так как раньше – с севера на юг, с запада на восток.

- Как солдаты общаются с родителями? Сейчас уже же письма домой, как раньше, не пишут.

- Каждую субботу и воскресенье у солдат есть возможность сделать видеозвонок домой через интернет. В расположении есть гаджет – планшет. Кроме того, существует родительский чат. Наши замполиты дают ежедневные отчеты: где ходят солдаты, что делают, что едят. Вот кровать солдата, вот личный шкаф и так далее. Почему-то много негатива об армии идет из соцсетей – родители волнуются. Где-то что-то случилось, сразу звонят, а где мой сын. Мы их приглашаем – приезжайте, посмотрите, как служат ваши дети.

- Кстати, заходили мы в столовую в обед и отведали солдатской еды. Все вкусно и по-домашнему. Сегодня был борщ, плов, салат из свежей капусты с морковью, компот и яблоки на десерт.

- Сервисные услуги общепита оказывает частная компания, выигравшая тендер. Его условия довольно строгие. Так что приходят только лучшие. Стоит отметить, что срочники сейчас ни в караул, ни в наряд по кухне не заступают, как было когда-то. Первую функцию выполняют сотрудники ВОХР, а вторую – сервисная компания. Солдаты заступают лишь в наряд по роте и на КПП. А насчет солдатской еды – говорим родителям, мол, приезжайте, вместе с сыновьями за стол садитесь, пробуйте.

- А как насчет увольнительных? Все-таки аэродром находится в 40 километрах от областного центра.

- Да без проблем. В субботу и воскресенье организуем выезд в Актобе. Солдаты посещают кинотеатры, музеи, выставки и так далее. Кстати, кинотеатры идут навстречу – солдаты идут на фильм по ценам на детские билеты. В музей бесплатно ходят. Замполиты в этом плане работают – сами договариваются. Если приезжают родители, также даем увольнение в город на весь день с разрешения начальника ВИСВО.

- Как вы считаете, в настоящее время служба в армии становится престижной?

- Престиж армии растет. И даже набирает обороты. Даже из соседнего поселка и райцентра (село Мартук) приходят ежедневно как минимум два человека. Когда-то они уже отслужили срочную службу, а теперь хотят призваться по контракту. По мере возможности призываем, если есть места. Не было бы престижно в армии, не приходили бы. Тем более, что контрактникам обещали поднять зарплату. Соцпакет дать. А это уверенность в завтрашнем дне. После срочной службы в армии открываются многие двери. Учеба в вузах, трудоустройство на госслужбу, в правоохранительные органы и в другие силовые структуры, в прокуратуру, на таможню. Военнослужащий обеспечивается бесплатным лечением в военных госпиталях. Кроме того, такое же лечение могут получить члены его семьи.