Аренда жилья в Казахстане за год подорожала почти на 27%

На 26,8% выросла в цене аренда жилья в Казахстане по сравнению с июнем 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики 11 июля, в июне 2023 года цены на квартиры на вторичном рынке в Казахстане выросли на 1,9% по сравнению с июнем 2022-го, а продажи нового жилья увеличились на 5%. Квартиры в новостройках сильнее всего подорожали в Павлодаре (+18,1%), Актау (+18%) и Семее (+16%), на вторичном рынке – в Семее (+29,9%), Актобе (+22,4%), Кызылорде (+19%) и Костанае (+18,8%).

Что касается аренды жилья, то за год ее цена сильнее всего выросла в Кокшетау (+45,5%), Петропавловске (+41,5%), Актау (+41,1%) и Алматы (+38,8%).

В июне в стране зарегистрировали 29 880 сделок по купле-продаже жилья, в том числе 21 993 по квартирам и 7887 по частным домам. Число сделок по сравнению с маем выросло на 16,8%, больше всего их зафиксировали в Алматы и Астане. Чаще всего в Казахстане продают двухкомнатные квартиры. В целом за год количество сделок по купле-продаже жилья упало на 3,7%.

Ранее сообщалось, что по росту цен на аренду квартир в Казахстане лидировали Алматы, Петропавловск и Кокшетау.