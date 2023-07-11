Как часто городские акимы Казахстана выходят из кабинетов

О том, что казахстанским градоначальникам пора стать ближе к народу и не бояться замарать руки работой "в поле" в последнее время сказано немало.

Даже Касым-Жомарт Токаев не так давно высказался о том, что акимы должны ходить по городам пешком и встречаться с жителями в простой обстановке. Требования актуальные, но как к их исполнению отнеслись сами чиновники?

Чтобы понять, какой стиль работы выбирают те или иные акимы крупных городов, были проанализированы их личные страницы в сети Instagram. Стоит оговориться – специально изучены именно личные страницы, а не аккаунты городских акиматов.

Важно было увидеть, не что происходит в городе, а как к этому относится сам аким. Ведь на городских пабликах размещается вся официальная повестка. А на личную страницу попадает то, что аким считает правильной работой, что соответствует его собственным идеалам успешного управленца.

Далее было подсчитано, сколько на страницах постов о работе, что называется, "в поле". Это выезды на объекты, в районы, на проблемные места, прогулки по улицам города и диалог с жителями. Отметая совещания, официальные приемы, встречи с населением в огромных залах с трибунами и прочий "кабинетный" лоск. Статистика получилась интересной.

Фото: "110 net"

Как оказалось, большинство акимов посвящает полевой работе примерно одну шестую часть своего внимания. Более детальное изучение страниц выявило и общую тенденцию – многие ведут работу "в поле" по графику. Примерно раз в пару недель проезжают сразу несколько объектов и на каждом снимают видео про себя. А потом снова на несколько дней уходят в кабинет. Навряд ли это сильно помогает "прочувствовать" город.

Но давайте рассмотрим лидеров рейтинга. Здесь два весьма молодых градоначальника 42-летний Жаксылык Омар из Усть-Каменогорска и 38-летний Ержан Иманзаипов из Павлодара. А между ними – более опытный 50-летний аким Кокшетау Бауржан Гайса.

Стоит отметить, что в подходе к созданию контента чувствуется разница поколений. Бауржан Гайса решил брать, что называется, количеством. Его часто можно видеть на улицах города, но все эти выходы – однотипны. Аким приезжает на объект, красуется "трудовым" стилем одежды, ругает или хвалит подрядчика, ну и иногда может перемолвиться словечком со случайным прохожим.

В этом плане "молодежь" более оригинальна и это радует. На их страницах можно встретить и прямые селфи-эфиры с улиц города и встречи под открытым небом с жителями микрорайонов. Хотя, конечно, и классические объезды по строящимся домам и дорогам никуда не делись.

Но самое главное – по страницам видно, что градоначальник реально проводит много времени "в поле" и это ему не в тягость. В разговорах с обывателями проскальзывает искренность. Можно, конечно, списать все на профессионализм пресс-служб, но уж сильно картинки естественные. Так что ж это получается? Значит бывают акимы, которые строят работу от "поля", а не от "кабинета"? Чтобы развеять сомнения, было решено обратиться в акимат Усть-Каменогорска напрямую.

"Мы к этому не сразу пришли, - рассказывают в аппарате акима Усть-Каменогорска. - Это не просто ведение страниц в соцсетях или поездки по городу. Речь о совершенно новом понимании администрирования в городе. Классический шаблон – аким распределяет государственные деньги и блага на нужды города на свое усмотрение, полагаясь на навыки и опыт. Этот подход уходит в прошлое. Сейчас другое время и другие люди, которые хотят видеть своего акима, знать его мысли и доверять ему".

Как оказалось, в акимате Усть-Каменогорска решили перестроить всю схему работы с населением. Теперь встреча с людьми – это не отчет о выполненной работе, а в первую очередь совместный мозговой штурм. В каждый район аким приезжает трижды в год.

В первый раз – подводят прошлые итоги и вместе собирают пул идей по дальнейшему развитию территории. Жители сами говорят, где хотят увидеть тротуар, фонари, детскую площадку и так далее.

Во второй раз аким приезжает уже с подбитыми сметами и расчетами, показывает на что есть возможность, а с чем придется потерпеть. При необходимости план корректируется. А вот третья встреча – это уже отчет о выполненных наказах.

"Проводим мини-встречи как минимум раз в пару недель. В разных районах, - добавляет сам аким города Жаксылык Омар. - Люди оценили такой подход. Мы не просто приходим к ним с тем, что принесли. Мы вместе работаем, ориентируемся на их, а не только на свои идеи. Это и есть новый формат. Активность граждан будет только расти. Это судьба нашей страны и нашего общества. И устраняться от них неправильно. Мы просто иначе больше не можем работать".

Что ж, правилен такой подход или нет – покажет время. Но уже сейчас понятно – чиновникам пора выходить из своих кабинетов и напрямую разговаривать с теми, для кого они работают. И судя по статистике, пока этот процесс проходит со скрипом.