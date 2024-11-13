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Президент Польши Анджей Дуда потерял часть пальца

Анджей Дуда, палец, президент Польши, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 22:19 Фото: X(Twitter)/@MagdaGibbson
Еще в начале октября Анджей Дуда появился на публике с бандажом, наложенным на два пальца правой руки, а последнее время польские СМИ обратили внимание, что средний палец этой руки у польского лидера выглядит короче остальных, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, глава Польши повредил свой палец, когда делал работу по дому. В результате несчастного случая политику потребовалось хирургическое вмешательство, сообщает телеканал TVN24.

В канцелярии президента заверили, что травма президента никак не скажется на выполнении его обязанностей.

"Президент чувствует себя хорошо, травма никоим образом не мешала исполнению государственных обязанностей", – заявили в канцелярии главы государства.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту Польши Анджею Дуде. Глава Казахстана поздравил его с Днем независимости.

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