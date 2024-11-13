Президент Польши Анджей Дуда потерял часть пальца

Фото: X(Twitter)/@MagdaGibbson

Еще в начале октября Анджей Дуда появился на публике с бандажом, наложенным на два пальца правой руки, а последнее время польские СМИ обратили внимание, что средний палец этой руки у польского лидера выглядит короче остальных, сообщает Zakon.kz.

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