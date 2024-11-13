Президент Польши Анджей Дуда потерял часть пальца
Фото: X(Twitter)/@MagdaGibbson
Еще в начале октября Анджей Дуда появился на публике с бандажом, наложенным на два пальца правой руки, а последнее время польские СМИ обратили внимание, что средний палец этой руки у польского лидера выглядит короче остальных, сообщает Zakon.kz.
Как оказалось, глава Польши повредил свой палец, когда делал работу по дому. В результате несчастного случая политику потребовалось хирургическое вмешательство, сообщает телеканал TVN24.
В канцелярии президента заверили, что травма президента никак не скажется на выполнении его обязанностей.
"Президент чувствует себя хорошо, травма никоим образом не мешала исполнению государственных обязанностей", – заявили в канцелярии главы государства.
Duda stracił czubek środkowego palca u prawej dłoni.— Magda ☢ (@MagdaGibbson) November 12, 2024
Musiało boleć😏 pic.twitter.com/PQ82EPKZb9
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту Польши Анджею Дуде. Глава Казахстана поздравил его с Днем независимости.
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