Начальники полиции в Костанайской области лишились должностей после наркоскандала

Несколько высокопоставленных начальников Департамента полиции Костанайской области освободили от должностей из-за дела по распространению наркотиков. Некоторые из них уволились сами, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал информационному агентству "ТоболИнфо" первый заместитель начальника областного ДП Алексей Милюк, от занимаемых должностей по результатам служебного расследования освобождены:

начальник Управления по противодействию наркопреступности (УПН) ДП области Альмагамбетов А. К.;

заместитель начальника УПН ДП области Картбаев А. Ж.;

начальник Управления полиции (УП) Костаная Базарбаев М. Н.;

заместитель начальника УП Костаная Шубаев Б. А.;

начальник ОПН УП Костаная Атыгаев А. А.

"Кроме того, заместителем начальника ДП Костанайской области Ынтыкбаевым А. К. подан рапорт об увольнении из ОВД, начальником Управления кадровой политики ДП области Дюсебаевым К. А. подан рапорт об освобождении от занимаемой должности", – добавил Алексей Милюк.

Как отмечается, по делу проходят трое полицейских.

"По факту совершения уголовного правонарушения сотрудником ДП Костанайской области Әмзе А.М. начато досудебное расследование, которое находится в производстве департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ) Костанайской области", – ответили на запрос информационного агентства.

В издании напомнили, что это не первый случай в регионе. 20 января 2014 года 10 сотрудников полиции, которые оказывали покровительство в совершении преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, были осуждены на срок от четырех до 16 лет лишения свободы.

Материал по теме В Костанае задержали полицейского, продававшего наркотики

5 мая 2023 года в результате совместной операции сотрудников ДКНБ по Костанайский области и УСБ ДП Костанайской области в Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается в распространении синтетических наркотиков. По данному факту было начато досудебное расследование, предусмотренное ч. 3 ст. 297 УК РК.