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Общество

Начальник полиции охотился на подчиненных с рогаткой и лишился должности

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 15:09 Фото: Zakon.kz
В городе Чарск Жарминского района Абайской области начальник отдела полиции Даурен Алжапаров стрелял в подчиненных из рогатки и лишился должности, сообщает Zakon.kz.

Видео с камер наблюдения из отдела полиции, на котором мужчина в форме бегает за другими и стреляет в них из рогатки, появилось в соцсетях.

"На видео отчетливо видно: начальник не просто нарушает служебную этику, он унижает людей, превращая рабочее место в арену садизма. Стреляет по подчиненным из рогатки металлическими шариками, как по мишеням. Смеется. Получает от этого удовольствие. Это что, воспитание? Это болезнь власти. Лейтенант Муслимов Арман, сотрудник УИП, спасается бегом, как от дикого зверя, а не от своего начальника. И только по чистой случайности водитель ДЧ Архат Серик не стал жертвой этого абсурда. Он просто стоит на крыльце, курит в одиночестве, как человек, которому только что напомнили, что он здесь никто, просто мишень, просто объект для унижений...", – говорится в описании к роликам.

В пресс-службе Департамента полиции области Абай сообщили, что было начато служебное расследование.

"Департаментом полиции завершено служебное расследование. По результатам дисциплинарной комиссии начальник отдела полиции города Чарск Жарминского района освобожден от занимаемой должности в связи с нарушением норм служебной этики", – сказано в комментарии.

А в Сатпаеве чиновник лишился должности из-за пристрастия к азартным играм.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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