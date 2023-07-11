В Акмолинской области появляются модульные посты полиции

Реализация проекта «Полиция в шаговой доступности» призвана обеспечить максимальную общественную безопасность, сообщает Zakon.kz.

Департаментом полиции Акмолинской области, в рамках исполнения поручений Главы государства, Министра внутренних дел Республики Казахстан по переходу к сервисной модели работы, организована широкомасштабная реализация концепции "Слышащего государства", внедрение нового формата работы сотрудников органов внутренних дел – принципа "Полиция в шаговой доступности".

Один из практических примеров сервисной модели в действии на сегодняшний день – это работа стационарных постов, установленных на наиболее оживленных участках. Стационарные пункты представляют собой модули, оборудованные системой внешнего видеонаблюдения с выводом на Центр оперативного управления. Основная роль в предупреждении правонарушений отводится участковым инспекторам полиции.

На сегодняшний день на территории Акмолинской области функционируют 11 современных стационарных постов полиции, семь из которых расположены на территории города Кокшетау, по одному в Зерендинском районе и в городах Щучинск, Степногорск, Атбасар. Именно в многолюдных местах, наиболее подверженных правонарушениям, появляются доступность модульных стационарных постовю Каждый житель в любой момент и в любую погоду может обратиться к сотрудникам правопорядка или заявить о нарушенных правах. При помощи системы видеонаблюдения полицейский может пресечь многие правонарушения.

Как рассказал начальник Департамента Акмолинской области Думан Таев, нововведение обеспечивает своевременное и качественное реагирование полиции на запросы граждан, повышает эффективность их защиты от преступных посягательств. Службу на стационарных постах полицейские несут в круглосуточном режиме, а граждане могут обратиться за помощью в любое время.

"Полиция в своей деятельности ориентирована на повышение уровня доверия населения. Это остается главным приоритетом. Сервисная модель – это совместная деятельность полиции, субъектов профилактики и общественности по решению проблем обеспечения общественной безопасности. Работа постов "привязана" к пешим и автопатрулям, а в случае получения тревожного сигнала о происшествии или обращения граждан на стационарный пост, полицейский немедленно сообщает об этом всем нарядам", – отметил Думан Таев.

С начала года нарядами полиции, дежурившими на стационарных постах, за различные нарушения общественного порядка задержано более четырех тысяч горожан и гостей города, 807 лиц привлечены к ответственности за появление в общественном месте в алкогольном опьянении, за мелкое хулиганство задержано около двух тысяч нарушителей, изъято более 400 колюще-режущих предметов. Установлено 30 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами.

Многие акмолинцы уже выражают благодарность, за обеспечение их спокойствия и безопасности. Они уверены, участковый пункт полиции просто необходим, особенно там, где проживает очень много населения. Теперь участковый действительно в шаговой доступности.

Подводя итоги работы за первое полугодие 2023 года на совещании, в котором приняли участие руководящий состав областного аппарата ДП, начальники и заместители всех территориальных подразделений, начальник Департамента Акмолинской области Думан Таев акцентировал вниамние на основные требования и поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данные на расширенном заседании Коллегии МВД РК. В частности, это касалось конкретных мер направленных на внедрение принципа "Полиция в шаговой доступности", вопросов досудебного производства, бескомпромиссной борьбы с мошенничеством, повышения уровня правовой грамотности молодежи, внедрения цифровых технологий, повышения эффективности работы по профилактике семейно-бытового насилия, роста уровня дорожной безопасности, борьбы с организованной преступностью.

На совещании полицейские обсудили все направления деятельности полиции, рассмотрели вопросы противодействия интернет-мошенничествам, предупреждения рецидивных преступлений, вопросы миграционного контроля, детально обсудили итоги работы всех служб Департамента и территориальных подразделений с учетом складывающейся оперативной обстановки.