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Токаев: В столице ТЭЦ возглавляет юрист, РЭК – оценщик, теплотранзит – агроном, горводоканал – зоотехник

Токаев: В столице ТЭЦ возглавляет юрист, РЭК – оценщик, теплотранзит – агроном, горводоканал – зоотехник Фото: akorda.kz
11 июля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития столицы, где заявил, что прошлый отопительный сезон для Астаны прошел с огромным дефицитом тепловых мощностей, сообщает Zakon.kz.

По его словам, избежать коллапса удалось, по большей части, благодаря теплой зиме. При этом местные власти, как отметил президент, "продолжают содействовать возведению миллионов квадратных метров жилья, будучи, по сути, не готовы обеспечить их нормальное теплоснабжение".

"Развитие инженерной инфраструктуры города во многом зависит и от профессионализма должностных лиц, возглавляющих коммунальные предприятия. Женис Махмудулы (Касымбек – аким Астаны. – Прим. ред.), в начале года Вам было дано поручение провести анализ руководящего состава городских коммунальных предприятий. Это поручение, как я понимаю, находится еще на стадии исполнения. В столице ТЭЦ возглавляет юрист, РЭК – оценщик, теплотранзит – агроном, горводоканал – зоотехник".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства глубоко убежден, что каждый должен заниматься тем делом, в котором является профессионалом. В противном случае, по его словам, результаты работы будут соответствующие.

"Вследствие недальновидности и бездействия местных властей сегодня мы вынуждены в "пожарном" режиме строить новые теплоисточники, водоводы, очистные сооружения. При этом имеются серьезные риски срыва сроков запуска заявленных энергетических объектов".Касым-Жомарт Токаев

Он напомнил, что ранее поручил "до конца года ввести в эксплуатацию две газовые тепловые станции – "Туран" и "Юго-Восток", а также первую очередь ТЭЦ-3".

"Работы на этих объектах ведутся крайне низкими темпами или вовсе не ведутся. Отсутствуют персонал и техника на важных участках, таких как строительство второй секции золоотвала. Подобный подход неприемлем".Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что "новые источники тепла нужно запустить в текущем году, и никаких отговорок здесь быть не должно".

"Другого варианта у нас просто нет. Но даже введение указанных теплоисточников позволит перекрыть дефицит буквально на пару лет, не более".Касым-Жомарт Токаев

Также он заявил, что ключевые проблемы Астаны вызваны неправильным планированием. По его словам, неконтролируемая форсированная застройка, погоня за большими объединениями и непродуманные решения привели к дефициту жизненно важной инфраструктуры в городе.

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Динара Халдарова
Астана Касымбек Женис Токаев Касым-Жомарт
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