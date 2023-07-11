Токаев приказал правительству не допустить повторения коммунальной катастрофы в Экибастузе

На совещании о развитии Астаны президент поручил правительству держать на контроле подготовку к отопительному сезону по всей стране, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 11 июля, глава государства привлек внимание к ситуации с теплоснабжением в столице.

"Город стремительно растет, нагрузка на инженерные сети неуклонно увеличивается. Поэтому необходимо безотлагательно и окончательно определиться со строительством второй очереди ТЭЦ-3 и третьей газовой котельной. Поручаю в месячный срок внести соответствующие предложения. Наша задача – обеспечить надежное теплоснабжение Астаны как минимум на десять лет вперед. Это крайне важно для устойчивого развития столицы. Этот вопрос имеет стратегическое значение с учетом особой роли столицы как административного и политического центра государства", – подчеркнул президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Астана выступает локомотивом прогресса страны, поэтому должна быть образцом стабильности и устойчивого развития. Он поручил правительству держать на контроле подготовку к отопительному сезону во всех регионах, чтобы не допустить повторения коммунального коллапса в Экибастузе.





"Уже середина лета, времени осталось не так много, поэтому все необходимые работы должны быть завершены до наступления зимнего сезона. Следует принять все необходимые меры, чтобы до наступления холодов привести в надлежащее состояние теплоисточники и коммунальные сети по всей стране. Для этого требуется эффективная и слаженная работа центральных и местных исполнительных органов, а также ответственный подход подрядчиков и собственников теплоисточников", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

На совещании президент также привлек внимание к проблемам с городским планированием Астаны.