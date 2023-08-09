Токаев лично проверил, как Экибастуз готовят к зиме

9 августа 2023 года Касым-Жомарт Токаев проверил ход подготовки к предстоящему отопительному сезону внутриквартальных и магистральных сетей в Экибастузе, сообщает Zakon.kz.

Фото: akorda.kz

По словам акима Павлодарской области Асаина Байханова, на сегодняшний день по результатам гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных сетей устранены 304 повреждения, проведена замена 62 км трубопровода и 76 из 95 единиц запорной арматуры.

Фото: akorda.kz

Кроме того, за счет средств резерва правительства ведется реконструкция 5,4 км тепломагистралей.

В целом, по информации акимата, для исключения риска аварийных ситуаций в Экибастузе требуется реализация двух проектов.

Первый проект – строительство магистрального трубопровода, который позволит бесперебойно подавать техническую воду на Экибастузскую ТЭЦ.

Второй – строительство новой тепломагистрали, которая обеспечит балансировку системы теплоснабжения четырех микрорайонов города и существенно улучшит параметры теплоснабжения жилищ более 9 тысяч горожан.

Утром 9 августа стало известно, что Токаев прибыл с рабочим визитом в Павлодарскую область.

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Первым делом он ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых на теплоэлектроцентрали Экибастуза.