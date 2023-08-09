Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев лично проверил, как Экибастуз готовят к зиме

Токаев лично проверил, как Экибастуз готовят к зиме Фото: akorda.kz
9 августа 2023 года Касым-Жомарт Токаев проверил ход подготовки к предстоящему отопительному сезону внутриквартальных и магистральных сетей в Экибастузе, сообщает Zakon.kz.
Токаев лично проверил, как Экибастуз готовят к зиме

Фото: akorda.kz

По словам акима Павлодарской области Асаина Байханова, на сегодняшний день по результатам гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных сетей устранены 304 повреждения, проведена замена 62 км трубопровода и 76 из 95 единиц запорной арматуры.

Токаев лично проверил, как Экибастуз готовят к зиме

Фото: akorda.kz

Кроме того, за счет средств резерва правительства ведется реконструкция 5,4 км тепломагистралей.

В целом, по информации акимата, для исключения риска аварийных ситуаций в Экибастузе требуется реализация двух проектов.

Первый проект – строительство магистрального трубопровода, который позволит бесперебойно подавать техническую воду на Экибастузскую ТЭЦ.

Второй – строительство новой тепломагистрали, которая обеспечит балансировку системы теплоснабжения четырех микрорайонов города и существенно улучшит параметры теплоснабжения жилищ более 9 тысяч горожан.

Утром 9 августа стало известно, что Токаев прибыл с рабочим визитом в Павлодарскую область.

Материал по теме

Токаев поблагодарил казахстанцев за терпение и понимание

Первым делом он ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых на теплоэлектроцентрали Экибастуза.

Читайте также

Токаев рассказал, что озвучит в предстоящем Послании

Токаев поблагодарил казахстанцев за терпение и понимание

Аким Сарани Ержан Темирханов покинул должность

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Мужчину с флагом из люка элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Размахивал флагом Казахстана: пассажира элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Димаш Кудайберген запустил челлендж
Димаш Кудайберген запустил челлендж
Алматинцы временно останутся без электроэнергии
Алматинцы временно останутся без электроэнергии
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления