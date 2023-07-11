Президент призвал озеленять Астану по образцу Торонто и Хельсинки

На совещании, посвященном развитию Астаны, Касым-Жомарт Токаев раскритиковал качество озеленения столицы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 11 июля, глава государства привлек внимание к проблемам с озеленением в Астане. Он подчеркнул, что деревьев мало даже на проспекте Мәңгілік ел, не говоря уже о других улицах. По словам президента, в столице нужно отходить от практики высадки сезонных растений и активнее высаживать многолетние. При этом нужно учитывать суровый климат и перенимать мировой опыт.

"Озеленение должно проводиться в соответствии с темпами строительства. В принципе, в Торонто, Оттаве климатическая зона совпадает с Астаной. Это зеленые города, прилично выглядящие. Надо использовать опыт Канады. Здесь надо активнее вовлекать самих застройщиков. К примеру, в Хельсинки застройщиков обязывают озеленять прилегающие территории сразу после строительства. Вот этот опыт нам нужно использовать. В Германии даже принят "Кодекс озеленения", который основан на принципе "одновременности". То есть застройщик обязан озеленить земельный участок, равнозначный площади застройки. Подобный подход хорошо работает", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что еще полгода назад поручил акимату Астаны за пять лет превратить Астану в город-сад. Но конкретных шагов в этом направлении сделано мало.

"Вашим советником назначен опытный специалист Ерлан Нысанбаев. Будем надеяться, у него получится справиться с этой задачей. Первых ощутимых результатов по масштабному озеленению столицы необходимо достичь уже в текущем году. При этом важно применять современные технологии. Так, полив зеленых насаждений до сих пор производится по старинке, не применяется капельное орошение. Нужно менять методы работы", – подчеркнул глава государства.

Президент указал, что сейчас в столице делают упор на срочные сезонные работы по очень дорогим расценкам. Это влечет несоразмерно большие бюджетные затраты. Внешний облик города также существенно портит так называемый "визуальный шум", созданный навязчивой беспорядочной рекламой. Эту проблему также следует решать, отметил Касым-Жомарт Токаев.

"Поручаю правительству совместно с акиматом разработать необходимые нормы и правила, которые позволят урегулировать вопросы облика и благоустройства столицы. Вместе с тем в новом Генеральном плане Астаны нужно представить целостное и сбалансированное видение развития города", – резюмировал президент.

На совещании президент также раскритиковал работу Минэкологии по обеспечению Астаны питьевой водой.