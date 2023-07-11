Утверждены ставки платы за проезд по БАКАДу

Глава МИИР РК подписал приказ от 4 июля 2023 года "Об использовании участка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения "Большая Алматинская Кольцевая автомобильная дорога" (БАКАД) на платной основе, сообщает Zakon.kz.

В частности, установлено, что участок "Большая Алматинская Кольцевая Автомобильная Дорога" используется на платной основе.

При этом проезд может осуществляться по альтернативным дорогам через город Алматы и Алматинской области.

Начальный пункт платной дороги – км 22+640 автомобильной дороги Алматы–Узун-Агаш, конечный пункт платной дороги – км 22+000 автомобильной дороги Алматы–Талгар.

Стоимость поездки вне зависимости от пройденного пути в течение одного часа составит:

легковые авто - 0,07 МРП (241,5 тенге);

автобусы до 16-ти пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны - 0,08 МРП (276 тенге);

автобусы до 32-х пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонн - 0,14 МРП (483 тенге);

автобусы от 32-х пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн - 0,16 МРП (552 тенге);

грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 тонн до 15 тонн - 0,2 МРП (690 тенге);

грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи - 0,22 МРП (759 тенге).

Также документом предусмотрено приобретение абонементов на 1 месяц и на 1 год для указанных категорий транспортных средств.

Так, стоимость месячного абонемента составит:

для легковых авто на месяц – 0,5 МРП (1725 тенге), на год – 5 МРП (17 250 тенге);

для автобусов до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т – на месяц 0,6 МРП (2070 тенге), на год – 6 МРП (20 700 тысяч тенге);

для автобусов до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – на месяц 1 МРП (3450 тенге), на год – 10 МРП (34 500 тенге);

для автобусов свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – на месяц 1,5 МРП (5175 тенге), на год – 15 МРП (51 750 тенге);

для грузовых автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – на месяц 2 МРП (6900 тенге), на год – 20 МРП (69 000 тенге);

для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – на месяц 2,5 МРП (8625 тенге), на год – 25 МРП (86 250 тенге).

Стоимость с учетом МРП посчитана на 2023 год.

Приказ вводится в действие с 21 июля 2023 года.

БАКАД торжественно ввели в эксплуатацию 16 июля 2023 года. БАКАД является первым концессионным проектом в истории Казахстана. Строительство данной дороги началось три года назад на основе турецко-корейского консорциума.

Скоростная трасса в основном шестиполосная, местами переходя в четырехполосную. По расчетам МИИР РК, расстояние в 66 километров при разрешенной максимальной скорости 110-140 километров в час можно будет преодолеть всего за полчаса.

