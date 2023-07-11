Вынесен приговор по делу о захвате аэропорта Алматы

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы 11 июля вынесли приговор пяти фигурантам дела о захвате городского аэропорта во время январских событий 2022 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Суд постановил признать подсудимых виновными и назначить им наказание:



Айгерим Тлеужановой – 4 года лишения свободы.

Каласу Нурпеисову – 8 лет лишения свободы.

Нурлану Далибаеву – 8 лет лишения свободы.

Ермухамету Шилибаеву – 8 лет лишения свободы.

Жанайдару Карменову – 8 лет лишения свободы.

Тлеужанову и Нурпеисова обвиняли в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 272 УК РК), а Далибаева, Шилибаева и Карменова – в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 272 УК РК), сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями и уничтожениями имущества во время нападения и захвата стратегических объектов аэропорта и РГП "Казаэронавигация".

После январских беспорядков аэропорт не работал неделю. Все это время сотрудники восстанавливали то, что было разгромлено. По их словам, в основном бандиты крушили бутики арендаторов, разбивали стекла и видеокамеры.

19 января аэропорт заработал в штатном режиме.