Дело о захвате аэропорта Алматы: адвокаты сорвали апелляционное слушание

В Алматы осужденные по делу о захвате аэропорта во время январских беспорядков обжаловали приговор суда первой инстанции, однако апелляционное слушание так и не состоялось, сообщает Zakon.kz.

Суд апелляционной инстанции 19 сентября приступил к рассмотрению обжалования приговора суда первой инстанции по уголовному делу о захвате аэропорта Алматы во время январских беспорядков.

Фото: Zakon.kz

Заседание должно было состояться в режиме онлайн в Zoom, однако адвокаты ходатайствовали, чтобы суд проходил офлайн, в судебном зале. Защитники проигнорировали просьбу судьи подключиться к сети и сорвали процесс. Из-за чего его пришлось перенести на 26 сентября 15:00.

В суде объяснили, что решение о проведении онлайн заседания было принято по причине того, что в суде первой инстанции родственники подсудимых, а также другие участники вели себя агрессивно, мешая нормальному ходу судебного слушания. В результате их действий было повреждено имущество в зале судебного заседания. Кроме того, указанные действия создавали помехи проведению параллельных процессов в суде.

Отмечается, что такими действиями представители защиты не обеспечили соблюдение прав своих доверителей. В связи с этим, судебной коллегией принято решение о направлении в адрес городской коллегии адвокатов частного постановления в отношении указанных лиц, сорвавших процесс.



"Своевременно всем адвокатам было дано извещение, что суд будет проходить в режиме онлайн. Мы просили найти удобные места, где хорошая связь и ждать подключения. Но ряд адвокатов отказываются подключаться к процессу и осуществлять надлежащим образом свои обязанности. Состав коллегии приходит к необходимости принять соответствующие меры, то есть вынести частное постановление в адрес президиума городской коллегии адвокатов о таком поведении со стороны адвокатов, которое срывали намеченное на сегодня заседание суда", – сказал председатель судебной коллегии по уголовным делам Ержан Даулиев.

Фото: Zakon.kz

В обжаловании приговора участвовали лишь четверо осужденных: Калас Нурпеисов, Нурлан Далибаев, Ермухамет Шилибаев и Жанайдар Карменов, а главный фигурант дела Айгерим Тлеужанова отказалась от подключения к Сети.



11 июля в СМУС Алматы вынесли приговор по делу о захвате аэропорта. Тогда суд первой инстанции признал подсудимых виновными в участии массовых беспорядках и приостановлении деятельности аэропорт, и назначил им наказание: Айгерим Тлеужановой – 4 года лишения свободы, Каласу Нурпеисову – 8 лет лишения свободы, Нурлану Далибаеву – 8 лет лишения свободы, Ермухамету Шилибаеву – 8 лет лишения свободы и Жанайдару Карменову – 8 лет лишения свободы.

После январских беспорядков аэропорт не работал неделю. Все это время сотрудники восстанавливали то, что было разгромлено. По их словам, в основном бандиты крушили бутики арендаторов, разбивали стекла и видеокамеры. 19 января аэропорт заработал в штатном режиме.