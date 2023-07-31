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Волонтерская работа способна улучшить когнитивные способности – исследование

исследование Фото: pixabay
Ученые из Университета Эрлангена – Нюрнберга выяснили, что волонтерская работа может улучшить когнитивные способности пожилых людей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Journal of Multidisciplinary Healthcare, в работе было проанализировано 14 исследований, опубликованных в период с 2017 по 2021 год в США, Корее, Тайване, Бразилии, Англии, Англии и Шотландии, Новой Зеландии, Китае и Японии. Средний возраст участников исследований составлял от 61 до 74 лет.

Уточняется, что в 9 исследованиях сообщалось об улучшении мышления, восприятия, внимания и речи у волонтеров. Как предполагается, частое волонтерство оказывает более положительное влияние на умственные способности.

Исследователи пришли к выводу, что волонтерство может снизить риск деменции, которая связана с различными факторами риска. На некоторые можно повлиять, среди них: низкий уровень образования, высокое кровяное давление, ожирение, курение и диабет. Волонтерство может быть особенно полезно для женщин и людей с низким уровнем образования, так как они чаще страдают деменцией.

"Волонтерство – очень многообещающий подход к снижению трех наиболее важных факторов риска деменции: социальной изоляции, недостатка физической активности и депрессии. Волонтерство не только помогает людям общаться, но и часто поддерживает активность и может положительно влиять на их настроение", – объяснили ученые.

Ранее ученые Пенсильванского университета установили, что играющий ключевую роль в регулировании циркадных ритмов ген также влияет на формирование памяти.

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