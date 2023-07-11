Бойцы ЧВК "Вагнер" будут обучать бою солдат в Беларуси

По информации Минобороны Беларуси, бойцы ЧВК "Вагнер" прибудут на военные полигоны страны для проведения занятий, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Минобороны Беларуси сообщили, что на полигонах завершается подготовка, а также проведение боевого слаживания очередного комплекта подразделений вооруженных сил РФ из состава РГВ(С).

"Сейчас полигоны ВС страны готовятся принять очередную смену для проведения мероприятий совместной подготовки военнослужащих Беларуси и России. Предыдущая плановая ротация подразделений из состава российской составляющей РГВ(С), осуществляющих свою подготовку на полигонах Беларуси, проводилась более месяца назад и успешно завершена". Минобороны Беларуси

В ведомстве отметили, что по прибытии представителей ЧВК "Вагнер" и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание планируется "уделить приемам и способам ведения боевых действий вооруженными силами Республики Беларусь".



В Минобороны РБ привели слова Александра Лукашенко: "Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно…"

Ранее после попытки военного мятежа в России стало известно, что бойцы "Вагнера" смогут уйти в Минобороны РФ, "некоторые подразделения самораспустятся, но преследовать никого не будут".



