Какова дальнейшая судьба ЧВК "Вагнер"

В Госдуме прокомментировали дальнейшую судьбу ЧВК "Вагнер", сообщает Zakon.kz.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сказал изданию "Подъём", что бойцы "Вагнера" смогут уйти в Минобороны, некоторые подразделения самораспустятся, но преследовать никого не будут.

Переход на службу в Беларусь за Пригожиным, вероятно, будет невозможен, добавил Соболев.



По словам члена комитета, те, кто не принимал участия в непосредственных беспорядках, могут заключить контракт с Министерством обороны РФ и вернуться в свои воинские подразделения.

Однако судьба тех, кто участвовал, пока неясна. Но их не будут преследовать, так как уголовное дело против Пригожина было приостановлено. Это решение было принято президентом России.

"Как это (переход в Минобороны) будет выглядеть, в составе ли прежних своих подразделений – я не могу сказать, это решение президента. Те, кто принял участие, видимо, будут отправлены по домам, насколько я это понял. Учитывая их заслуги, преследоваться они не будут. Это официально все, я ясно от Пескова (пресс-секретарь президента РФ) это услышал".

Соболев также считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко не пожелает иметь в своей стране ЧВК.



"И я не думаю, что Лукашенко разрешит на территории Беларуси организовать частную военную компанию, исходя из тех уроков, которые частная военная компания преподнесла в России".

24 июня глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в нападении на лагерь его бойцов и объявил "марш справедливости". Против Пригожина было возбуждено уголовное дело, а президент Владимир Путин назвал его действия "предательством" и "ударом в спину".

В Воронежской области, Москве и Подмосковье был введен режим контртеррористической операции. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным и тот согласился прекратить движение своей военной компании.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина о вооруженном мятеже будет закрыто, он отправится в Беларусь, а члены "Вагнера" вернутся в свои лагеря. Президент РФ выразил благодарность Лукашенко за проделанную работу. Вечером Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.