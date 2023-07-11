В Алматы рассказали о планах по ремонту дорог на текущую неделю
На этой неделе планируется провести работы по среднему ремонту на некоторых участках проспектов Абая и Аль-Фараби. Отмечается, что ремонт дорог будет проводиться при благоприятных погодных условиях.
По проспекту Абая:
Так, с 22:00 13 июля до 7:00 15 июля по проспекту Абая в восточном направлении – от улицы Розыбакиева до улицы Ауэзова будет полностью перекрыто движение. Объезд будет обеспечен по улицам Брусиловского, Тургут Озала, Мынбаева, Жамбыла, Сатпаева, Жандосова, Манаса, Байзакова.
По проспекту Аль-Фараби:
С 22:00 15 июля до 7:00 17 июля будет перекрыто движение по проспекту Аль-Фараби на участке от моста через реку Есентай до улицы Западный Желтоксан. Объезд будет осуществляться по улицам Каппарова, Жамакаева и проспекту Сейфуллина.
Дополнительно сообщается, что с 6:00 13 июля будет открыто движение по проспекту Аль-Фараби на участке от улицы Жарокова до улицы Жаксылыка Ушкемпирова.
Ранее руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев рассказал, когда на главных улицах города закончатся ремонтные работы.