Стартует сезон ремонта дорог в Алматы: что важно знать горожанам

О планах по ремонту дорог в Алматы на 2025 году рассказали 20 мая в Управлении городской мобильности, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, в Алматы в текущем году средним ремонтом планируется охватить 367 улиц протяженностью 300 км, что на 50 км больше по сравнению с прошлым годом, или на 20% больше. На эти цели из городского бюджета выделено 30 млрд тенге. Таким образом доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии будет доведена до 95%.

В Управлении городской мобильности (УГМ) сообщили, что работы планируется начать в первые дни лета, при этом ремонт 22 магистральных улиц планируется завершить до конца августа, а районных – до 31 октября текущего года.

"На участках будут установлены специальные стенды с контактной информацией руководителей подрядных организаций, ограждения и светоотражающие элементы. Каждая улица разделена на участки, которые будут перекрываться сегментарно. Обо всех перекрытиях горожанам будет сообщаться через СМИ и социальные сети, также ремонтируемые участки будут отображаться в сервисах "2Гис" и "Яндекс карты", – рассказали в управлении.

В рамках среднего ремонта дорожное покрытие будет обновляться по всей ширине проезжей части, а также будет проводиться ремонт поврежденных участков тротуаров и арычных лотков.

"Весь фрезерованный материал будет передан в районные акиматы для повторного использования. Следует отметить, что с 2023 года при ремонте магистральных улиц используется полимерасфальтобетон, отличающийся устойчивостью к колее и трещинообразованию. Такие смеси имеют высокую температуру размягчения (65-70°С), поэтому легко выдерживают жару без особых последствий, служат намного дольше – 8-10 лет вместо 5 лет эксплуатации. В текущем году данная практика будет продолжена", – заявили в УГМ.

Кроме того, в текущем году продолжается строительство новых дорог в восьми микрорайонах (Алгабас, Акжар, Шугыла, Шанырак-1, Шугыла 340, Жас-Канат, Боралдай и Рахат-Мадениет) общей протяженностью 147,5 км, из которых на сегодня завершено 59,7 км. В текущем году планируется построить еще 35 км новых дорог по мере завершения устройства инженерных сетей.

Сегодня, 20 мая, также стало известно, что в Алматы продолжат пробивку проспекта Абая, в связи с чем с 23:00 20 мая до 16:00 23 мая будет ограничено движение от ул. Алатау до ул. Строительной.