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Мост через Есентай в Алматы расширят до восьми полос

река Есентай, Алматы, мост Фото: акимат Алматы
В Алматы расширят мост через реку Есентай и добавят по одной полосе с каждой стороны дороги. Об этом журналистам рассказал руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Прежде чем начать реконструкцию моста, специалисты провели обследование, которое показало, что данное сооружение находится в аварийном состоянии.

ремонт, рабочие

Фото: Zakon.kz

"Прогиб балок был 15 см. Всего на мосту таких балок 96, из них 27 уже заменили. В целом реконструкция будет проводиться в три этапа. Сейчас ведутся работы по устройству выравнивающего слоя, после этого будет проведена гидроизоляция, а затем асфальтовое покрытие", – рассказал руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев.

А для того, чтобы на мосту не было пробок, количество полос увеличат с шести до восьми – по четыре в двух направлениях. Расширят мост за счет новых отдельных мостовых сооружений для пешеходов и велосипедистов. 

рабочие, ремонт дороги

Фото: Zakon.kz

Реконструкцию моста планируют завершить до 1 сентября.

Ранее в Алматы рассказали о планах по ремонту дорог на текущую неделю.

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