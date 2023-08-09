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Что будет с "кладбищем автобусов", рассказали в акимате Алматы

Что будет с "кладбищем автобусов" близ Алматы Фото: Zakon.kz
Руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев рассказал, что будут делать с "кладбищем" городских автобусов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос о будущем "кладбища автобусов" близ Алматы поднял на внеочередной VII сессии городского маслихата депутат Тимур Елеусизов.

По его словам, маслихат на протяжении долгих лет поддерживает акимат в субсидировании пассажирских перевозок, в то время как на "кладбище" просто так простаивают 600 нерабочих автобусов. Депутат спросил, почему на эти автобусы не закупают запчасти и не эксплуатируют их дальше.

Руководитель Управления городской мобильности Сагындык Телибаев ответил, что сейчас на этой стоянке находятся 823 автобуса, из них 651 ранее эксплуатировало ТОО "Green Bus" на основании доверительного управления. 

"Эти автобусы 2010-2013 годов выпуска. В настоящее время из-за большого износа они восстановлению не подлежат. А оставшиеся 157 автобусов мы передали на баланс Алматинской области. 15 единиц на данном участке – 18-метровые "ЛиАЗы", которые находятся на ответственном хранении. Сейчас закупаем запчасти, в текущем году планируем отремонтировать эти 15 автобусов".Сагындык Телибаев

В июле пользователей соцсетей возмутили фотографии, которые опубликовал житель Алматы. На кадрах был изображен целый автопарк зеленых городских автобусов, которые медленно ржавеют на стоянке неподалеку от города.

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