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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" стал директором ФК "Тобол"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" стал директором ФК "Тобол" Фото: fctobol.kz
Знаменитый в прошлом футболист английского клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис стал генеральным директором команды "Тобол" из Костаная, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщила пресс-служба костанайской команды, бронзовый призер казахстанского первенства прошлого сезона уже официально объявил о приглашении Андрея Канчельскиса. Контракт со специалистом рассчитан до конца следующего сезона.

"Попросили меня помочь, буду до конца сезона стараться. Параллельно, если будет предложение о тренерской работе, есть договоренность, что можно будет решить и этот вопрос. Ведем, естественно, переговоры о тренерстве. 13 июля играем с клубом "Хонка", будем работать, помогать "Тоболу" двигаться дальше". Андрей Канчельскис, директор ФК "Тобол"

До переезда в Костанай российский специалист два года трудился в "Навбахоре" (Узбекистан).

"Он показал себя как опытный высокопрофессиональный специалист, знающий все тонкости профессионального футбола. Уверен, что его профессиональные компетенции, большой опыт и мастерство выведут ФК "Тобол" на новый уровень".Кумар Аксакалов, аким Костанайской области

Андрей Канчельскис известен болельщикам своей игрой в знаменитых футбольных клубах "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон". Также он был игроком основного состава в таких именитых командах, как "Динамо" (Киев), "Фиорентина", "Рейнджерс" и "Манчестер Сити". Становился чемпионом Европы среди молодежных сборных, обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Шотландии.

Также Андрей Канчельскис – чемпион Англии и Шотландии. За "Манчестер Юнайтед" сыграл 158 матчей, в которых забил 36 голов. В "Эвертоне" за сезон стал лучшим снайпером команды с 16 забитыми мячами.

Первое испытание новый директор "Тобола" пройдет 13 июля, когда костанайцы примут финский коллектив "Хонка" в первом квалификационном раунде Лиги конференций.

В январе "Тобол" пригласил в качестве главного тренера сербского специалиста Милича Чурчича.

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Манчестер Юнайтед Манчестер сити Костанай
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