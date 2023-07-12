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Почему после кофе нужно пить воду

Почему после кофе нужно пить воду Фото: pixabay
Выпивая стакан воды сразу после кофе, вы восстанавливаете водный баланс и снижаете риск обезвоживания организма. Об этом Zakon.kz рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

Несомненно, что кофе – один из самых популярных напитков. При этом известный факт – он отличается мочегонным эффектом.

По словам специалиста, как отмечено в публикации АиФ, обезвоживание из-за кофе наступает довольно быстро.

Кофеин становится причиной диуреза, стимулирует почки работать активнее, на этом фоне начинается раздражение мочевого пузыря и появляется учащенное мочеиспускание. Если у человека есть проблемы с почками, употребление кофеина может нанести ему серьезный вред.

Кроме того, уточняет Мансурова, активный выход влаги из организма провоцирует ухудшение качества кожи, вследствие чего активизируется процесс старения организма.

"При постоянном употреблении такого напитка, вызывающего обезвоживание, ресурс организма начинает вырабатываться быстрее. Поэтому обязательно надо удерживать водный баланс, который по усредненным рекомендациям составляет 30 мл чистой жидкости на 1 кг веса".Ирина Мансурова

Диетолог напоминает, что кофе даже небольшим объемом 150 мл приводит к тому, что человеческий организм теряет 4 таких же порции жидкости.

То есть чашечка кофе в 150 мл лишает организм 600 мл воды.

Есть еще актуальное правило – одна чашка кофе дополняется стаканом чистой питьевой воды.

Оно важно к соблюдению и не должно игнорироваться, чтобы кофе не приносил проблем со здоровьем, а дарил только радость и ощущение бодрости.

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