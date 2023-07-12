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Чем опасен горький шоколад для детей

шоколад Фото: pixabay
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, что горький шоколад считается самым полезным, так как содержит минимальное количество добавок. Однако для детей он не подойдет из-за высокой концентрации кофеина, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что у детей еще нет фермента, который мог бы расщеплять кофеин в организме, поэтому их нервная система будет под угрозой.

"Кофеин, попадая в организм, начинает конкурировать с аденозином, нарушается работа рецепторов. Со временем человеку становится трудно ощутить бодрость самостоятельно", – цитирует врача "Вечерняя Москва".

Диетолог посоветовала употреблять горький шоколад взрослым, так как он способен предупредить развитие серьезных заболеваний.

"Горький шоколад с большим содержанием какао-бобов – источник антиоксидантов и полифенолов. Они защищают организм человека от старения клеток, а также оказывают противораковый эффект", – добавила она.

Также, по словам врача, какао-бобы понижают окислительный стресс и останавливают микровоспаления в организме, из-за которых клетки быстрее теряют устойчивость к болезням.

Ранее в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля рассказали, как охладиться и не отравиться мороженым.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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