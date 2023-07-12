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Как избежать пробок из-за ремонта на аль-Фараби

Как избежать пробок из-за ремонта на аль-Фараби Фото: Zakon.kz
В акимате Алматы рассказали об организации дорожного движения по проспекту аль-Фараби во время проведения ремонтных работ, сообщает Zakon.kz.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности по пр. аль-Фараби – от ул. Сыргабекова до р. Есентай – с 12 июля до 13 июля 2023 года будут приняты следующие меры:

  • с 06:00 будет организован отвод транспортных средств путем реверсного движения с северной стороны пр. аль-Фараби – от ул. Сыргабекова до р. Есентай;
  • с 06:00 до 15:00 будет организовано двухполосное движение в восточном направлении, в западном направлении – однополосное движение;
  • с 15:00 до 21:00 двухполосное движение – в западном направлении, однополосное – в восточном направлении.
"Во избежание дорожно-транспортных происшествий в темное время суток с 21:00 движение в восточном направлении будет перекрыто полностью с организацией отвода транспорта по ул. Жарокова в северном направлении".Пресс-служба акимата Алматы

Для обеспечения безопасности участников движения будет предусмотрено шесть экипажей патрульной полиции, установлены знаки ограничения скорости 40 км/час, разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками. Перед началом реверсивного движения с обеих сторон будут выставлены по 25 штук металлических турникетов (100 м), которые будут разделять транспортные потоки.

"Выезд с Ремизовки на пр. аль-Фараби будет организован через южную парковочную зону "Есентай-Молл". Для обеспечения безопасности дорожного движения будет выставлен экипаж патрульной полиции".Пресс-служба акимата Алматы

В Алматы плановый средний ремонт дорог на проспектах аль-Фараби и Абая начали в июне 2023 года. Из-за этого жители южной столицы столкнулись с пробками, им даже днем приходится заранее планировать свой маршрут. 11 июля руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев рассказал, когда на главных улицах мегаполиса закончатся ремонтные работы.

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