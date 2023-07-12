Как не отравиться арбузом

В Центре санитарно-эпидемиологической экспертизы Медицинского центра УДП РК рассказали, как обезопасить себя от отравления арбузом, сообщает Zakon.kz.

Следуя этим рекомендациям, вы можете снизить риск отравления арбузом.



Приобретать арбузы нужно у надежных и проверенных продавцов, избегайте покупки арбузов вблизи оживленных автомагистралей, где выхлопные газы могут осесть на поверхности ягоды.

Важно обращать внимание на внешний вид арбуза.

Выбирайте плоды с яркой зеленой кожурой без пятен, повреждений и вмятин. Они должны быть твердыми и не иметь признаков гнили.

Постучите по арбузу. Зрелые арбузы должны издавать глухой звук, а перезрелые – более голосистый звук.

Хороший арбуз должен быть достаточно тяжелым для своего размера, что может указывать на его сочность.

Зрелый арбуз должен иметь высохший хвостик.

Как хранить арбуз

После покупки храните арбуз в прохладном месте, таком как холодильник, чтобы предотвратить размножение бактерий. Не храните разрезанный арбуз более суток, чтобы избежать накопления вредных токсинов и возможного отравления.

Зачем нужно мыть арбуз

Тщательно вымойте арбуз под проточной водой перед употреблением, чтобы удалить возможные остатки грязи или бактерий с его поверхности.

Чем опасны перезрелые арбузы

Перезрелые арбузы могут содержать больше бактерий и стать источником пищевого отравления. Отдавайте предпочтение зрелым, но не перезрелым фруктам.

Если вы заметили необычные запахи, вкус или текстуру при разрезании арбуза, лучше отказаться от его употребления.

Если возникли какие-либо симптомы отравления после употребления арбуза, немедленно обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением.

"Предельно допустимое содержание нитратов в арбузе составляет 60 мг/кг. Вы можете использовать ручной нитрат-тестер для определения содержания нитратов в арбузе", – говорится в сообщении.

Ранее эксперты объяснили, как выбрать вкусные арбузы и дыни.