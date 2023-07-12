Стало известно место и время презентации Лионеля Месси в Майами

Знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси накануне прилетел в американский Майами, где в ближайшие выходные его официально представят в качестве игрока "Интера", сообщает Zakon.kz.

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Презентацию 36-летнего форварда планируют провести 16 июля, во время перерыва в финальном поединке Кубка КОНКАКАФ, передает ESPN. Лео Месси стал главным приобретением клуба "Интер Майами" в нынешнем сезоне. Следом за этим команда пополнила свои ряды еще некоторыми звездными ветеранами из Европы. За аргентинцем последовал еще один экс-игрок "Барсы" Серхио Бускетс. На подходе к чемпионату американской Суперлиги (МЛС) Жорди Альба и Серхио Рамос.





Фото: Instagram/leomessi

Дебют Лионеля Месси планируют провести 21 июля, когда "Интер Майами" встретится с "Круз Асулем", в день открытия Кубка Лиги МЛС. Жители Майами уже с нетерпением ждут презентацию одного из лучших игроков мирового футбола.

Месси и его знаменитые коллеги будут тренироваться под руководством известного аргентинского наставника Херардо Мартино, который недавно подписал контракт с клубом из Майами.