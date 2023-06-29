Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Знаменитый аргентинский тренер Мартино возглавил "Интер Майами"

Новым тренером "Интер Майами" стал Херардо Мартино из Аргентины Фото: Instagram/intermiamicf
Американский футбольный клуб "Интер Майами", за который вскоре начнет выступать Лионель Месси, назначил нового главного тренера. Команду возглавил известный 60-летний специалист Херардо Мартино из Аргентины, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Аргентинский тренер уже работал в Профессиональной футбольной лиге США, когда пять лет назад приводил к золотым медалям клуб "Атланта". Мартино уже представили футбольной общественности. Клуб сообщил о назначении тренера 29 июня в Instagram.

Опытный аргентинский наставник имеет богатый опыт работы с клубами и на уровне сборной. 10 лет назад он входил в тренерский штаб каталонской "Барселоны", где тогда играл Лионель Месси. С 2014-го по 2016 год Мартино тренировал сборную Аргентины.

"Очень рады приветствовать Мартино в нашем клубе. Это тренер, который соответствует нашим амбициям, мы с оптимизмом смотрим в будущее. Он тренировал на самом высоком уровне, и мы считаем, что его опыт будет очень полезен для нас, поскольку планируем бороться за титулы", – сказал президент "Интер Майами" Хорхе Мас.

На международной арене Мартино успешно тренировал сборную Парагвая с 2007-го по 2011 год. Под его руководством "Ла Альбирроха" вышла в четвертьфинал ЧМ-2010, показав лучший результат для страны на мундиалях. Благодаря Мартино Парагвай дошел до четвертьфинала Copa Amеrica-2007 и финала Copa Amеrica-2011. Мартино в 2007 году присвоили звание тренера года Южной Америки, передает пресс-служба ФК "Интер Майами"

"Очень рад присоединиться к такому большому клубу, как "Интер Майами", знаю, что вместе мы можем добиться многого. У клуба есть необходимая инфраструктура, чтобы быть хорошим конкурентом в чемпионате. Верю, упорным трудом и отдачей каждого игрока мы сможем добиться этого".Херардо Мартино, главный тренер Интер Майами

Мартино дважды подряд выводил Аргентину в финал Кубка Америки 2015 и 2016 годов. Благодаря его усилиям Аргентина возглавила рейтинг ФИФА в июле 2015 года. С 2019-го по 2022 год специалист руководил мексиканской сборной и привел команду к титулу Золотого кубка КОНКАКАФ-2019, а также добыл ей путевку на Чемпионат мира по футболу 2022 года.

В начале июня стало известно, что за "Интер Майами" будет играть Лионель Месси.

Читайте также

"Челси" продал основного вратаря в чемпионат Саудовской Аравии

Глава UFC анонсировал новый бой Шавката Рахмонова

Пять миллионов тенге выплатят семье Владимира Седова

Куандык Шынасилов
Месси Лионель Барселона США
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Изменились правила регистрации недвижимости
В Казахстане изменились правила регистрации прав на недвижимое имущество
Священник на казахском поздравили мусульман с Курбан айтом
Священник на казахском поздравил мусульман с Курбан айтом
Останки погибших в батискафе "Титан" нашли военные США
Останки погибших в батискафе "Титан" нашли военные США
Начали действовать новые правила продажи билетов на поезда
В Казахстане стали действовать новые правила продажи билетов на поезда
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления