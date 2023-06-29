Знаменитый аргентинский тренер Мартино возглавил "Интер Майами"

Американский футбольный клуб "Интер Майами", за который вскоре начнет выступать Лионель Месси, назначил нового главного тренера. Команду возглавил известный 60-летний специалист Херардо Мартино из Аргентины, сообщает Zakon.kz.

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Аргентинский тренер уже работал в Профессиональной футбольной лиге США, когда пять лет назад приводил к золотым медалям клуб "Атланта". Мартино уже представили футбольной общественности. Клуб сообщил о назначении тренера 29 июня в Instagram.

Опытный аргентинский наставник имеет богатый опыт работы с клубами и на уровне сборной. 10 лет назад он входил в тренерский штаб каталонской "Барселоны", где тогда играл Лионель Месси. С 2014-го по 2016 год Мартино тренировал сборную Аргентины.

"Очень рады приветствовать Мартино в нашем клубе. Это тренер, который соответствует нашим амбициям, мы с оптимизмом смотрим в будущее. Он тренировал на самом высоком уровне, и мы считаем, что его опыт будет очень полезен для нас, поскольку планируем бороться за титулы", – сказал президент "Интер Майами" Хорхе Мас.

На международной арене Мартино успешно тренировал сборную Парагвая с 2007-го по 2011 год. Под его руководством "Ла Альбирроха" вышла в четвертьфинал ЧМ-2010, показав лучший результат для страны на мундиалях. Благодаря Мартино Парагвай дошел до четвертьфинала Copa Amеrica-2007 и финала Copa Amеrica-2011. Мартино в 2007 году присвоили звание тренера года Южной Америки, передает пресс-служба ФК "Интер Майами".



"Очень рад присоединиться к такому большому клубу, как "Интер Майами", знаю, что вместе мы можем добиться многого. У клуба есть необходимая инфраструктура, чтобы быть хорошим конкурентом в чемпионате. Верю, упорным трудом и отдачей каждого игрока мы сможем добиться этого". Херардо Мартино, главный тренер Интер Майами

Мартино дважды подряд выводил Аргентину в финал Кубка Америки 2015 и 2016 годов. Благодаря его усилиям Аргентина возглавила рейтинг ФИФА в июле 2015 года. С 2019-го по 2022 год специалист руководил мексиканской сборной и привел команду к титулу Золотого кубка КОНКАКАФ-2019, а также добыл ей путевку на Чемпионат мира по футболу 2022 года.

В начале июня стало известно, что за "Интер Майами" будет играть Лионель Месси.