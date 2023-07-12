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Бритни Спирс выпустит мемуары

Бритни Спирс выпустит мемуары Фото: Instagram/britneyspears
Скандально известная американская поп-певица Бритни Спирс начала принимать предзаказы на свою первую книгу. Об этом она сообщила на странице в Instagram 12 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Книга называется The Woman in Me. На обложке книги – черно-белая фотография певицы, на которой она позирует топлес, прикрывая грудь руками.

"Это грядет: моя история, на моих условиях. Наконец-то", – говорится в видеоролике.

Мемуары поступят в продажу 24 октября 2023 года.

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В июле 2022 года Спирс заявляла, что закончила написание мемуаров, однако не может их выпустить из-за дефицита бумаги.

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