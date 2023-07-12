Бритни Спирс выпустит мемуары

Фото: Instagram/britneyspears

Скандально известная американская поп-певица Бритни Спирс начала принимать предзаказы на свою первую книгу. Об этом она сообщила на странице в Instagram 12 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

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