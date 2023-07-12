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Распространение саранчи в МСХ связали с солнечной активностью

Глава МСХ РК назвал причину нашествия саранчи Фото: pxhere
Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в кулуарах правительства 12 июля высказал версию, в чем причина нашествия саранчи в Костанайской области, сообщает корреcпондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, есть ли угроза распространения саранчи и не пострадает ли урожай от вредителей. На этот вопрос глава Минсельхоза ответил, что к нашествию саранчи в его ведомстве готовы.

"Я ответственно заявляю, что в этом году у нас пик, 11-летний пик, самое высокое распространение саранчи. 2000 год я приводил в пример. Тогда был такой же пик, и 220 тысяч га посевных съела тогда саранча. В этом году такой же пик, и мы (готовы. – Ред.) за счет принятых эффективных мер и за счет того, что и фермеры своевременно помогали, и мы техникой. По Казахстану 212 единиц техники, это и опрыскиватели, и летательные аппараты, и самолеты. Мы купили препаратов на 1,4 млн га. У нас есть свой резерв – препараты, чтобы обработать поля", – заявил Ербол Карашукеев.

Глава МСХ также объяснил, в чем причина распространения стадной саранчи.

"Есть три вида: азиатская саранча, марокканская и итальянский прус. Это связано с солнечной активностью. Каждые 11 лет происходит пик. У нас в этом году пиковый период, этот и следующий год у нас будут пиковые. В десять-двадцать раз больше, чем среднегодовые показатели распространения саранчи. Саранча может, условно говоря, откладывать 100 яиц, а может отложить 1000 яиц. Именно вот эта цикличность саранчи выпадает на этот пиковый год", – рассказал министр.

Ербол Карашукеев также развеял опасения насчет засухи на фоне сильной жары, установившейся в основных зерносеющих регионах. 

"Нет засухи. По данным обследования почв РГП "Казгидромет", у нас сейчас среднегодовая норма влажности в почве. Поэтому ситуация стандартная. Мы держим ее на контроле", – подчеркнул глава МСХ. 

10 июля сообщалось, что саранча угрожает 16 тысячам гектаров пастбищ в Костанайской области. Позже в правительстве заявили, что ситуация с нашествием саранчи находится на контроле.

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